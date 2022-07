47-letni Banks doświadczenie trenerskie zbierał najpierw w Holandii - z klubem Langhenkel Volley Doetinchem wywalczył wicemistrzostwo i mistrzostwo kraju. Później przez kilka lat był asystentem selekcjonera Wielkiej Brytanii, a następnie pracował w Belgii z klubami oraz juniorskimi drużynami narodowymi.

Samodzielnie prowadził m.in. siatkarzy Noliko Maaseik, z którymi cieszył się dwukrotnie z mistrzostwa Belgii. Od 2019 roku pracuje również jako selekcjoner reprezentacji Finlandii.

Możliwość prowadzenia PGE Skry Bełchatów to dla mnie coś fantastycznego. (...) To uznana marka, znana w całej siatkarskiej Europie, z bogatą tradycją i licznymi sukcesami zarówno w krajowej lidze, jak i europejskich pucharach. To dla mnie wielkie wyzwanie, ale też coś, czego bez wątpienia szukałem. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia pracy w Bełchatowie - powiedział Banks, cytowany w klubowym komunikacie.

Sezon siatkarskiej ekstraklasy rozpocznie się w pierwszy weekend października. W pierwszej kolejce Skra zmierzy się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, z którym przegrała rywalizację o trzecie miejsce. W tych spotkaniach drużynę z Bełchatowa prowadził asystent zwolnionego wcześniej Kovaca, Radosław Kolanek.