Wiedzieliśmy, że rywale zrobią wszystko, by wygrać. Dla nich to był taki finał turnieju. Walczyli, starali się, ale jesteśmy lepszym zespołem i dziś to udowodniliśmy – dodał.

Reklama

Polacy w czwartkowym ćwierćfinale zagrają w Gliwicach z USA.

Jest sporo czasu do tego spotkania. Długie są te przerwy w mistrzostwach. Taki jest terminarz i nie mamy na niego wpływu. Będzie kiedy "zrobić" siłownię i potrenować jeszcze w hali – stwierdził środkowy bloku.

Biało-czerwoni w grupie pokonali w Katowicach Amerykanów, ale – jego zdaniem – czwartkowe spotkanie będzie trudne.

Reklama

Szykujemy się na bardzo ciężki bój z USA. Wierzymy w siebie. Spotkają się naprawdę dwie bardzo dobre drużyny i będzie fajny mecz – ocenił Bieniek.

Autor: Piotr Girczys