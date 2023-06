Polscy siatkarze z zakończonego w niedzielę turnieju w Rotterdamie wrócili w poniedziałek, natomiast już w czwartek wylatują do Pasay, gdzie rozegrają ostatnie spotkania fazy zasadniczej. Podróż potrwa około 24 godzin, na Filipinach biało-czerwoni mają zameldować się w piątek.

Trener Grbic zapowiedział, że skład, który od środy do niedzieli będzie rywalizować w Pasay, będzie w większości tym, który później powalczy w turnieju finałowym rozgrywanym w Gdańsku. Do kadry dołączyli więc etatowi reprezentanci - dla rozgrywającego Marcina Janusza, atakującego Łukasza Kaczmarka, przyjmującego Aleksandra Śliwki oraz libero Jakuba Popiwczaka będzie to debiut w tegorocznej edycji Ligi Narodów.

Do składu powrócili także nieobecni w Rotterdamie środkowi Mateusz Bieniek i Karol Kłos, a także przyjmujący Kamil Semeniuk. W Pasay nie zagrają natomiast przyjmujący Tomasz Fornal i Artur Szalpuk. Nie jest jednak wykluczone, że nie będzie ich w kadrze na turniej finałowy, bowiem trener rozważa dokonanie jednej lub dwóch zmian w składzie przed decydującymi spotkaniami.

Rywalami biało-czerwonych na Filipinach będą Słowacy, Brazylijczycy, Kanadyjczycy oraz Japończycy.

Siedem najlepszych drużyn po fazie zasadniczej oraz Polska jako gospodarz wystąpi w turnieju finałowym, który odbędzie się w Gdańsku (19-23 lipca).

Skład reprezentacji Polski na turniej Ligi Narodów w Pasay City:

rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz

środkowi: Mateusz Bieniek, Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski

przyjmujący: Bartosz Bednorz, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek

libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski