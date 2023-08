Włochy to jeden ze współgospodarzy 33. mistrzostw Starego Kontynentu, turniej odbędzie się także w Belgii (tam zagrają Polki), Estonii i Niemczech. Areną otwarcia czempionatu był starożytny amfiteatr w Weronie, wzniesiony ok. 30 roku. To jeden z trzech największych amfiteatrów w Italii, w czasach Cesarstwa Rzymskiego odbywały się w nim walki gladiatorów i walki z dzikimi zwierzętami. Obecnie wystawiane są tam opery, koncerty muzyczne, nieco rzadziej rozgrywane są zawody sportowe. W 2026 roku na Arena di Werona odbędzie się ceremonia zamknięcia zimowych igrzysk olimpijskich.

Spotkanie reprezentacji gospodarzy z Rumunkami, choć pod względem sportowym było dość jednostronnym widowiskiem, miało swój urok. Niezwykle efektowna była oprawa i prezentacja obu zespołów, siatkarki zaczynały mecz przy zachodzącym słońcu przy dość wysokiej, blisko 30-stopniowej temperaturze.

Włoszki nie dały większych szans Rumunkom

Włoszki, które bronią tytułu wywalczonego dwa lata temu w Belgradzie, nie dały większych szans Rumunkom. Jedynie w trzecim secie trafiły na nieco większy opór rywalek, bowiem długo utrzymywał się wynik remisowy. Od stanu 12:12 podopieczne Davide Mazzantiego poprawiły zagrywkę i po chwili wygrywały już 18:13, a siatkarki Rumunii nie podjęły już walki. W ekipie gospodyń sporadycznie na parkiecie pojawiły się liderki - Paola Egonu i Sylvia Nwakalor. Najwięcej punktów dla Włoch zdobyła Ekaterina Antropova (13); dla Rumunii - Adelina Budai-Ungureanu (12).

W środę we Włoszech, ale już w Monzie, odbędą się kolejne dwa pojedynki grupy B - Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, a Bułgaria z Chorwacją. Z kolei w Tallinnie w pierwszym pojedynku grupy D Estonia podejmować będzie Francję.

Występując w grupie A Polki w belgijskiej Gandawie rywalizację rozpoczną w piątek meczem ze Słowenią (początek, godz. 20). Kolejnymi rywalkami drużyny Stefano Lavariniego będą Węgierki, Serbki, Belgijki i Ukrainki.

W turnieju biorą udział 24 reprezentacje, podzielone na cztery grupy. Po cztery najlepsze zespoły awansują do 1/8 finału. (PAP)

Wynik grupy B mistrzostw Europy siatkarek:

Włochy - Rumunia 3:0 (25:19, 25:19, 25:15).

autor: Marcin Pawlicki