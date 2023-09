We wtorek o godz. 18 we włoskim Bari polscy siatkarze zagrają z Serbią o awans do półfinału mistrzostw Europy. Stawką meczu będzie dla biało-czerwonych prawo gry o medale tej imprezy trzeci raz z rzędu.

Wtorkowy rywal, który ostatni sukces odniósł w 2019 roku zdobywając złoto mistrzostw Europy, jest doskonale znany nie tylko samym polskim zawodnikom, ale przede wszystkim ich trenerowi Nikoli Grbicowi. Prowadził on Serbów w latach 2014-2019. Szkoleniowiec aktualnych wicemistrzów świata podkreśla, że wie, jak bałkański zespół zaprezentuje się pod względem mentalnym przeciwko byłemu trenerowi. Zwraca także uwagę na to, że odkąd pracuje z Polakami, czyli od 2022 roku, nie udało mu się jeszcze wygrać z Serbią. Sami zawodnicy mówią natomiast, że są już przyzwyczajeni do tego, że każdy przeciwnik prezentuje przeciwko nim swoją najlepszą siatkówkę, bowiem są liderami rankingu i wszyscy chcą ich pokonać. Serbia będzie chciała nas zdominować, ale nie jest odosobniona w swoim nastawieniu, bo każdy chce zawsze na nas naskoczyć i zagrać, jak najbardziej agresywną siatkówkę - podkreślił środkowy polskiej reprezentacji Jakub Kochanowski. Wtorkowy mecz będzie powtórką spotkania o brąz ostatniej edycji europejskiego czempionatu, w którym aktualni wicemistrzowie świata wygrali 3:0. W ostatnim starciu tych drużyn w Lidze Narodów w trzech setach górą byli natomiast Serbowie. Spotkanie biało-czerwonych z zespołem z Bałkanów odbędzie się we wtorek w włoskim Bari o godz. 18. Michał Ignasiewicz