Biało-czerwoni, którzy zajmują pierwsze miejsce w zestawieniu FIVB nieprzerwanie od czerwca zeszłego roku, zakończyli mistrzostwa Europy niepokonani i w sumie do rankingu zdobyli niecałych 11 punktów. Najwięcej zyskali za zwycięstwo w finale nad obrońcami tytułu i aktualnymi mistrzami świata Włochami – 6,88 pkt. Najmniej natomiast za wygrane 3:1 z Holandią i Belgią – zaledwie po 0,01 pkt.

Reklama

Porażki Francuzów 0:3 z Włochami w półfinale oraz ze Słowenią 2:3 w meczu o brąz, a także ich wcześniejsza przegrana w grupie ze znacznie niżej notowaną Rumunią 1:3 spowodowały, że „Trójkolorowi” spadli z szóstego na siódme miejsce. W mistrzostwach Europy stracili w sumie 25,36 pkt.

Światowy ranking

Reklama

Od pewnego czasu ranking światowy jest aktualizowany po każdym meczu zespołów w oficjalnych międzynarodowych imprezach. Punkty są dodawane lub odejmowane na podstawie specjalnego algorytmu. Wartość zależy m.in. od samego wyniku, a także klasy rywala i rodzaju rozgrywek.

Ranking FIVB zyskał na wartości po zmianach dotyczących zasad kwalifikacji na igrzyska olimpijskie. To właśnie pozycja w tym zestawieniu będzie miała istotne znaczenie dla reprezentacji, które nie wywalczą awansu w turniejach kwalifikacyjnych. Rozegrane one zostaną na przełomie września i października w Brazylii, Chinach i Japonii. Po dwie najlepsze ekipy z każdej grupy zdobędzie bilet do Paryża.

Pięć najlepszych drużyn z rankingu na koniec przyszłorocznej edycji Ligi Narodów dołączy do uczestników turnieju olimpijskiego, przy czym musi być zachowany parytet kontynentów (każdy musi mieć swojego przedstawiciela na igrzyskach).