Prezes PZPS, Sebastian Świderski ogłosił przedłużenie obu kontraktów jednocześnie po uroczystości ślubowania olimpijskiego reprezentacji siatkarek i siatkarzy w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zespoły następnie udały się w podróż do Francji, gdzie od soboty będą rywalizować w igrzyskach w Paryżu.

Szef federacji zadowolony z wyników

Panowie trenerzy zostają z nami na dłużej. Ogłaszamy to w tym momencie (przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu - PAP), jako wyraz zaufania do ich pracy i tego, czego już dokonali. Cieszymy się, że przez następne lata będą mogli rozwijać nasze reprezentacje. Życzę powodzenia, nie tylko podczas igrzysk, ale także w następnych latach. Życzę tak samo owocnej pracy - powiedział Świderski.

Trenerów ocenia się po wynikach, a jak widać w ostatnich latach te wyniki mamy - dodał.

Siatkarze i siatkarki do Paryża polecą rządowym samolotem

Umowy zostały przedłużone do następnych igrzysk olimpijskich w Los Angeles, z możliwością weryfikacji po dwóch latach. Jak poinformował prezes PZPS, nowe kontrakty zostały podpisane kilka dni przed ich oficjalnym ogłoszeniem, chociaż już wcześniej było wiadomo, że z siatkarzami zostanie trener Grbic. Dopiero niedawno doszło jednak do porozumienia z Lavarinim.

Obie reprezentacje we wtorek rządowym samolotem udają się do Paryża. Pierwsi do rywalizacji przystąpią siatkarze, którzy zainaugurują zmagania w sobotę o godz. 17 meczem z Egiptem. Siatkarki dzień później o godz. 13 zmierzą się z Japonią.