Kraft w 13 konkursach PŚ zarobił 82 900 franków szwajcarskich (około 323 tys. złotych), a Kubacki - 56 200 CHF, czyli ok. 219 tys. zł. Polak dodatkowe 20 tys. CHF otrzymał za triumf w TCS, ale ta nagroda nie jest uwzględniona w oficjalnym wykazie premii FIS za wynik w PŚ.

Drugi w zestawieniu jest Niemiec Karl Geiger. Trzeci zawodnik TCS może liczyć na 69 700 CHF (ok. 272 tys. zł).

Mistrz olimpijski Kamil Stoch, który do tej pory plasował się na piątej pozycji, po niezbyt udanym występie w TCS (13. lokata) z 45 500 CHF spadł na siódme miejsce.

FIS za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci to 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków do podziału.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.

Lista płac PŚ w skokach w sezonie 2019/20 (po 13 zawodach; we frankach szwajcarskich/złotówkach):

1. Stefan Kraft (Austria) 82 900 (ok. 323 000)

2. Karl Geiger (Niemcy) 69 700 (ok. 272 000)

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 68 900 (ok. 269 000)

4. Marius Lindvik (Norwegia) 57 400 (ok. 224 000)

5. Dawid Kubacki 56 200 (ok. 219 000)

...

7. Kamil Stoch 45 500 (ok. 177 500)

12. Piotr Żyła 29 500 (ok. 115 000)

23. Jakub Wolny 14 200 (ok. 55 000)

35. Maciej Kot 3 300 (ok. 13 000)

37. Stefan Hula 2 800 (ok. 11 000)

57. Klemens Murańka 400 (ok. 1500)