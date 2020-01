Skocznia jest praktycznie gotowa i pozostaje dosłownie kosmetyka czyli ubijanie i wygładzanie zeskoku, jednym słowem - doprowadzenie obiektu do perfekcji. W tym roku aura była dla nas łaskawa zarówno pod względem śniegowym jak i temperaturowym. Chociaż zapobiegliwie mieliśmy zgromadzone zapasy, które teraz należało wywieźć, to był naprawdę drobiazg w porównaniu np. do zeszłorocznego wręcz kataklizmu opadowego - powiedział Kozak.

W stolicy polskich Tatr ma wystartować około 70 skoczków, którym podobnie jak w latach ubiegłych, każdego dnia na trybunach kibicować będzie około 23 tysiące osób.

Biletów na oba konkursy nie ma już w sprzedaży od dawna. Wejściówki są dostępne jedynie na kwalifikacje. Tę część może oglądać 10 tysięcy kibiców i z tego co wiem kasy będą dysponowały biletami nawet tuż przed tą rywalizacją. Podsumowując ci, którzy w ostatniej chwili zdecydowali się zobaczyć konkursy "na żywo" będą musieli zadowolić się miejscami na ulicy i wokół Wielkiej Krokwi - podsumował Kozak.

Zawody Pucharu Świata rozpoczną się w Zakopanem w piątek kwalifikacjami do niedzielnego konkursu indywidualnego. W sobotę na Wielkiej Krokwi rozegrana zostanie rywalizacja drużynowa.