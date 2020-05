To dla nas wielka duma i ważny krok. Mamy duży potencjał wśród młodych zawodników, ale nie potrafimy go wykorzystać. To jest nasz problem. Wierzę, że Heinz jest osobą, która go rozwiąże - powiedział gazecie "L'Equipe" Jerome Laheurte, odpowiadający za skoki i kombinację norweską we francuskiej federacji.

W minionym sezonie Pucharu Świata żaden z francuskich zawodników nawet raz nie przebrnął kwalifikacji do konkursu.

Ostatnim, który zdołał zdobyć punkty do klasyfikacji generalnej był nieco ponad dwa lata temu 19-letni obecnie Jonathan Learoyd.

Kuttin szkoleniowcem polskich skoczków był w latach 2004-2006, a od 2014 do 2018 roku prowadził austriacką reprezentację.