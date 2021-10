Pięć pierwszych meczów sezonu "Nafciarzom" udało się wygrać po raz czwarty w historii. Ich motorem napędowym są Connor McDavid oraz Leon Draisaitl, którzy zajmują dwa pierwsze miejsca w klasyfikacji kanadyjskiej, obejmującej sumę bramek i asyst.

McDavid ma na koncie 13 punktów, a także z sześcioma golami jest współliderem klasyfikacji strzelców. Draisaitl zgromadził 11 pkt, ale w meczu z Golden Knights to on był lepszy, notując dwie bramki i asystę.

McDavid miał dwie asysty i został 12. w historii NHL zawodnikiem, który w każdym z pierwszych pięciu meczach sezonu uzyskiwał po co najmniej dwa punkty.

W wygranej ze "Złotymi Rycerzami" duży udział miał też bramkarz Mikko Koskinen, który obronił 36 strzałów. Natomiast oprócz Draisaitla na listę strzelców wpisali się jeszcze dwukrotnie Zach Hyman i Zack Kassian.

Panthers i Sharks także z kompletem zwycięstw

Czterema zwycięstwami w czterech meczach mogą się pochwalić ekipy Florida Panthers i San Jose Sharks. "Pantery" minionej nocy nie grały, natomiast "Rekiny" pokonały na wyjeździe Toronto Maple Leafs 5:3.

Sharks do wygranej poprowadził Logan Couture, który zdobył dwie bramki (pierwszą i ostatnią), a także miał jedną asystę.

Właśnie na tym koncentrowaliśmy się podczas przygotowań do sezonu - aby dobrze go zacząć. W dwóch poprzednich nam się to nie udawało. Potem liczba problemów narastała i sytuacja stawała się trudna - przyznał Couture.

Pozostałe gole dla zwycięzców zdobyli: Timo Meier, Erik Karlsson i Jonathan Dahlen. Dla Maple Leafs trafiali: Jason Spezza, Ondrej Kase i John Tavares.