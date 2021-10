Po pierwszej tercji stołeczni zawodnicy prowadzili 4:1, jednak na początku drugiej gospodarze wyrównali na 4:4. Z kolei w jej końcówce kolejne dwa gole dla Capitals uzyskali Aleksander Owieczkin i Oshie, dla którego było to już trzecie trafienie. Z kolei Batherson skompletował hat-tricka w 47. minucie i wówczas Senators przegrywali tylko 5:6. Ostatnie słowo należało jednak do Owieczkina.

Batherson zanotował pierwszy, zaś Oshie piąty hat-trick w karierze. Natomiast Owieczkin w NHL strzelił już 737 goli i tylko czterech brakuje mu do zajmującego czwarte miejsce Bretta Hulla. Pierwszy jest Wayne Gretzky 894, drugi Gordie Howe 801, trzeci Jaromir Jagr 766. Ponadto Rosjanin przedłużył passę występów z punktami do sześciu gier.

Najlepszą obecnie drużyną w NHL jest Florida Panthers - komplet sześciu zwycięstw i 12 punktów na koncie. W poniedziałek "Pantery" u siebie pokonały Arizona Coyotes 5:3. W liczbie oddanych strzałów przewaga triumfatorów była ogromna - 41:21.

Ekipa Coyotes pozostaje bez wygranej w rozgrywkach 2021/2022 (0-5-1), a na dodatek straciła pierwszego bramkarza Cartera Huttona, który doznał kontuzji i opuścił lodowisko po pierwszej tercji. Zastąpił go Karel Vejmelka.

Zdobywcy Pucharu Stanleya w dwóch poprzednich sezonach hokeiści Tampa Bay Lightning przegrali na wyjeździe z Buffalo Sabres 1:5.

Do 39. minuty był remis 1:1, a w ostatnich sekundach drugiej tercji "Szable" wyszły na prowadzenie 2:1. Trzecia tercja przyniosła im jeszcze trzy bramki. Mecz zaczął od gola i golem skończył Victor Olofsson.

Wyniki poniedziałkowych meczów hokejowej ligi NHL:



St. Louis Blues - Los Angeles Kings 3:0

Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning 5:1

Ottawa Senators - Washington Capitals 5:7

Columbus Blue Jackets - Dallas Stars 4:1

New York Rangers - Calgary Flames 1:5

Carolina Hurricanes - Toronto Maple Leafs 4:1

Florida Panthers - Arizona Coyotes 5:3



Tabele:



Atlantic Division



1. Florida Panthers 6 0 0 27 12 12

2. Buffalo Sabres 4 1 1 19 11 9

3. Detroit Red Wings 3 2 1 20 21 7

4. Boston Bruins 3 1 0 14 11 6

5. Toronto Maple Leafs 2 4 1 13 23 5

6. Tampa Bay Lightning 2 3 1 16 26 5

7. Ottawa Senators 2 4 0 15 19 4

8. Montreal Canadiens 1 5 0 10 20 2



Metropolitan Division



1. Carolina Hurricanes 5 0 0 22 8 10

2. Washington Capitals 4 0 2 26 16 10

3. New York Rangers 4 2 1 15 18 9

4. Pittsburgh Penguins 3 0 2 23 12 8

5. Columbus Blue Jackets 4 2 0 19 15 8

6. New York Islanders 3 2 1 15 15 7

7. New Jersey Devils 3 1 0 11 10 6

8. Philadelphia Flyers 2 1 1 18 13 5



Central Division



1. St. Louis Blues 5 0 0 25 11 10

2. Minnesota Wild 4 1 0 17 16 8

3. Dallas Stars 3 3 0 12 15 6

4. Winnipeg Jets 2 2 1 20 19 5

5. Nashville Predators 2 4 0 17 19 4

6. Colorado Avalanche 2 3 0 15 20 4

7. Chicago Blackhawks 0 5 1 12 27 1

8. Arizona Coyotes 0 5 1 11 30 1



Pacific Division



1. Edmonton Oilers 5 0 0 24 13 10

2. San Jose Sharks 4 1 0 19 11 8

3. Calgary Flames 3 1 1 16 12 7

4. Vancouver Canucks 3 2 1 18 18 7

5. Anaheim Ducks 2 3 1 17 20 5

6. Los Angeles Kings 1 4 1 14 20 3

7. Seattle Kraken 1 4 1 13 23 3

8. Vegas Golden Knights 1 4 0 10 19 2



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.