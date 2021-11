Gole dla Kings zdobyli Słoweniec Anze Kopitar w 36. i Andreas Athanasiou w 57. minucie. W bramce goście świetnie natomiast spisywał się Jonathan Quick, który obronił wszystkie 34 strzały.

Udaje nam się znajdować sposób na wygrywanie. Nasza gra nie różni się znacząco od tej na początku sezonu, ale teraz, gdy mecz jest wyrównany, potrafimy przechylić szalę na naszą stronę - powiedział Quick, który czyste konto zachował po raz 55. w karierze.

Senators spisują się w ostatnim czasie słabo, ale są nieco usprawiedliwieni. Aż dziewięciu ich hokeistów jest objętych protokołem bezpieczeństwa z powodu pandemii i nie mogą grać.

Moi chłopcy dali z siebie wszystko. Twardziej już się nie da grać - podkreślił trener Senators D.J. Smith.

Kings wygrali tylko jedno z pierwszy siedmiu spotkań, ale teraz pną się w zestawieniu. Zajmują czwarte miejsce w tabeli Pacific Division. Senators są natomiast na ostatniej pozycji w Atlantic Division. (PAP)

Wyniki czwartkowych meczów hokejowej ligi NHL:



Colorado Avalanche - Vancouver Canucks 7:1

St. Louis Blues - Nashville Predators 3:4 (po dogr.)

Winnipeg Jets - San Jose Sharks 4:1

Pittsburgh Penguins - Florida Panthers 3:2 (po karnych)

Montreal Canadiens - Calgary Flames 4:2

Ottawa Senators - Los Angeles Kings 0:2

Detroit Red Wings - Washington Capitals 0:2

New Jersey Devils - New York Islanders 4:0

Boston Bruins - Edmonton Oilers 3:5

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 3:2

Seattle Kraken - Anaheim Ducks 4:7



Tabele:



Atlantic Division



1. Florida Panthers 10 2 2 54 38 22

2. Toronto Maple Leafs 8 5 1 36 37 17

3. Detroit Red Wings 7 6 2 43 48 16

4. Tampa Bay Lightning 6 3 3 36 37 15

5. Boston Bruins 6 5 0 31 33 12

6. Buffalo Sabres 5 5 2 36 36 12

7. Montreal Canadiens 4 10 1 32 50 9

8. Ottawa Senators 3 9 1 30 45 7



Metropolitan Division



1. Carolina Hurricanes 10 1 0 41 21 20

2. Washington Capitals 7 2 4 44 32 18

3. New York Rangers 7 3 3 33 37 17

4. New Jersey Devils 7 3 2 37 33 16

5. Philadelphia Flyers 6 3 2 32 28 14

6. Columbus Blue Jackets 7 3 0 32 28 14

7. Pittsburgh Penguins 5 3 4 38 37 14

8. New York Islanders 5 4 2 27 29 12



Central Division



1. St. Louis Blues 8 2 2 43 31 18

2. Minnesota Wild 9 4 0 44 41 18

3. Winnipeg Jets 7 3 3 43 36 17

4. Nashville Predators 8 5 1 40 38 17

5. Colorado Avalanche 5 5 1 37 37 11

6. Dallas Stars 4 6 2 27 39 10

7. Chicago Blackhawks 3 9 2 31 50 8

8. Arizona Coyotes 1 11 1 21 54 3



Pacific Division



1. Edmonton Oilers 10 2 0 52 35 20

2. Anaheim Ducks 8 4 3 52 43 19

3. Calgary Flames 7 3 3 43 30 17

4. Los Angeles Kings 8 5 1 40 34 17

5. Vegas Golden Knights 8 6 0 40 42 16

6. San Jose Sharks 7 5 1 37 35 15

7. Vancouver Canucks 5 7 2 36 43 12

8. Seattle Kraken 4 9 1 40 51 9