Minnesota przedłużyła passę zwycięskich meczów do czterech, zdobywając pięć goli w czwartym meczu z rzędu. Przewaga gości uwidoczniła się szczególnie w drugiej tercji, gdy Kevin Fiala i Dmitrij Kulikow zdobyli bramki w 36-sekundowym odstępie. Po jednym golu dołożyli Joel Eriksson Ek, Marcus Foligno i Kiriłł Kaprizow, dobrze spisywał się także fiński bramkarz "Dzikich" Kaapo Kahkonen, broniąc 24 strzały. Uległ rywalom tylko dwukrotnie - a pokonali go Andrew Ladd i Shayne Gostisbehere.

Jeszcze skuteczniejszy był w środę Jack Campbell, który w bramce Toronto Maple Leafs odbił 36 strzałów gospodarzy w wyjazdowym meczu z Philadelphia Flyers, kończąc spotkanie bez straty gola. W ofensywie gości wyróżniał się William Nylander, autor dwóch bramek. Trzecią dołożył Czech Ondrej Kase (po raz drugi zaliczył trafienie w NHL), a Auston Matthes zanotował dwie asysty dla Maple Leafs, którzy odnieśli szóste zwycięstwo w siedmiu ostatnich meczach. Gospodarzom ani razu nie udało się pokonać Campbella, potwierdzając kiepską dyspozycję strzelecką. W ostatnich sześciu meczach zdobyli zaledwie dziewięć bramek.

Również w trzecim środowym spotkaniu lepsi okazali się goście. Nashville Predators pokonali Dallas Stars 4:2 po golach Tannera Jeannota, Ryana Johansena, Matta Duchene i Coltona Sissonsa. Czwarta bramka dla gości wpadła do pustej bramki na 43 sekundy przed końcem spotkania. Gospodarza bronili się twardo, bramkarz Braden Holtby zatrzymał 18 z 21 strzałów, Roope Hintz i Miro Heiskanen strzelili po jednym golu, ale ostatecznie ulegli drużynie z Nashville zajmującej trzecią lokatę w Central Division.

Wyniki środowych meczów hokejowej ligi NHL:



Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs 0:3

Dallas Stars - Nashville Predators 2:4

Arizona Coyotes - Minnesota Wild 2:5



tabele:



Atlantic Division



1. Florida Panthers 10 2 1 52 35 21

2. Toronto Maple Leafs 8 5 1 36 37 17

3. Detroit Red Wings 7 5 2 43 46 16

4. Tampa Bay Lightning 6 3 3 36 37 15

5. Boston Bruins 6 4 0 28 28 12

6. Buffalo Sabres 5 5 2 36 36 12

7. Ottawa Senators 3 8 1 30 43 7

8. Montreal Canadiens 3 10 1 28 48 7



Metropolitan Division



1. Carolina Hurricanes 10 1 0 41 21 20

2. New York Rangers 7 3 3 33 37 17

3. Washington Capitals 6 2 4 42 32 16

4. Philadelphia Flyers 6 3 2 32 28 14

5. Columbus Blue Jackets 7 3 0 32 28 14

6. New Jersey Devils 6 3 2 33 33 14

7. New York Islanders 5 3 2 27 25 12

8. Pittsburgh Penguins 4 3 4 35 35 12



Central Division



1. Minnesota Wild 9 3 0 42 38 18

2. St. Louis Blues 8 2 1 40 27 17

3. Nashville Predators 7 5 1 36 35 15

4. Winnipeg Jets 6 3 3 39 35 15

5. Dallas Stars 4 6 2 27 39 10

6. Colorado Avalanche 4 5 1 30 36 9

7. Chicago Blackhawks 3 9 2 31 50 8

8. Arizona Coyotes 1 11 1 21 54 3



Pacific Division



1. Edmonton Oilers 9 2 0 47 32 18

2. Calgary Flames 7 2 3 41 26 17

3. Anaheim Ducks 7 4 3 45 39 17

4. San Jose Sharks 7 4 1 36 31 15

5. Los Angeles Kings 7 5 1 38 34 15

6. Vegas Golden Knights 7 6 0 37 40 14

7. Vancouver Canucks 5 6 2 35 36 12

8. Seattle Kraken 4 8 1 36 44 9



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.