Zwycięstwo "Złotym Rycerzom" dał gol Jonathana Marchessaulta w trzeciej serii rzutów karnych. Próby wszystkich pięciu pozostałych graczy w tej części spotkania były nieudane. Tym samym drużyna z Las Vegas wygrała czwarty mecz z rzędu i siódmy z ośmiu ostatnich.

Aż 11 bramek padło w meczu w Anaheim, gdzie miejscowi Ducks przegrali po dogrywce z Arizona Coyotes 5:6. Kluczową postacią w zespole gości był Clayton Keller, który zanotował dwa trafienia tego dnia, w tym to decydujące o triumfie. Tym samym "Kojoty" przerwały złą passę - sześć wcześniejszych pojedynków ligowych zakończyło się ich porażką.

Szóste zwycięstwo z rzędu z kolei zanotowali w piątek hokeiści Pittsburgh Penguins, którzy po dodatkowym czasie gry okazali się lepsi na własnym lodowisku od Buffalo Sabres 3:2. "Szablom" nie pomógł ani fakt, że odrobiły dwubramkową stratę, ani to, że ich golkiper Malcolm Subban zaliczył 45 skutecznych interwencji.

Siódmą kolejną wygraną pochwalić się mogą gracze Nashville Predators, którzy tym razem po dogrywce pokonali na wyjeździe Chicago Blackhawks 3:2. Jest to tym bardziej imponujące, że z powodu przepisów dotyczących COVID-19 przystąpili do meczu bez ośmiu zawodników i całego sztabu szkoleniowego.

Wydawało się, że długie i zacięte będzie też spotkanie Winnipeg Jets - Washington Capitals. W połowie trzeciej tercji na tablicy wyników widniał rezultat 2:2, ale od tego momentu popis w ofensywie rozpoczęli goście, którzy dołożyli jeszcze trzy trafienia. Dla "Odrzutowców" nie był to łatwy dzień - zaczął się bowiem od rezygnacji trenera Paula Maurice'a, dla którego był to dziewiąty sezon pracy w tym klubie. Pod wodzą tymczasowego szkoleniowca Dave'a Lowry'ego zespół nie zdołał uniknąć trzeciej porażki z rzędu i czwartej w pięciu ostatnich meczach.

Hokeiści St. Louis Blues pokonali u siebie Dallas Stars 4:1 i sprawili tym samym miły prezent trenerowi Craigowi Berube na 56. urodziny. Dwa gole gospodarzy, którzy od dziewięciu spotkań we własnej hali są niepokonani (8-0-1), zdobył Władimir Tarasenko. Ekipa gości z kolei musiała się pogodzić z przegraną w piątym kolejnym występie.

Wyniki piątkowych meczów hokejowej ligi NHL:



New York Rangers - Vegas Golden Knights 2:3 (po karnych)

Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres 3:2 (po dogrywce)

St. Louis Blues - Dallas Stars 4:1

Winnipeg Jets - Washington Capitals 2:5

Chicago Blackhawks - Nashville Predators 2:3 (po dogrywce)

Anaheim Ducks - Arizona Coyotes 5:6 (po dogrywce)



Tabele:



Atlantic Division



1. Tampa Bay Lightning 19 6 4 94 77 42

2. Toronto Maple Leafs 20 8 2 98 76 42

3. Florida Panthers 18 7 4 104 87 40

4. Detroit Red Wings 14 13 3 83 102 31

5. Boston Bruins 14 10 2 71 69 30

6. Buffalo Sabres 10 15 5 82 104 25

7. Ottawa Senators 9 17 1 76 97 19

8. Montreal Canadiens 7 21 3 67 109 17



Metropolitan Division



1. Washington Capitals 18 5 7 106 78 43

2. New York Rangers 19 7 4 86 77 42

3. Carolina Hurricanes 20 7 1 90 61 41

4. Pittsburgh Penguins 16 8 5 88 74 37

5. Columbus Blue Jackets 14 13 1 91 95 29

6. Philadelphia Flyers 11 12 5 73 92 27

7. New Jersey Devils 10 13 5 78 97 25

8. New York Islanders 8 12 5 54 73 21



Central Division



1. Minnesota Wild 19 8 2 108 85 40

2. Nashville Predators 19 10 1 89 79 39

3. St. Louis Blues 17 8 5 104 81 39

4. Colorado Avalanche 17 8 2 115 91 36

5. Winnipeg Jets 13 11 5 86 85 31

6. Dallas Stars 13 12 2 71 78 28

7. Chicago Blackhawks 11 15 3 69 93 25

8. Arizona Coyotes 6 21 2 56 109 14



Pacific Division



1. Anaheim Ducks 17 9 6 103 89 40

2. Vegas Golden Knights 19 11 0 107 91 38

3. Calgary Flames 15 7 6 87 62 36

4. Edmonton Oilers 17 11 0 96 87 34

5. Los Angeles Kings 13 10 5 76 72 31

6. San Jose Sharks 15 14 1 78 85 31

7. Vancouver Canucks 14 15 2 81 90 30

8. Seattle Kraken 10 16 3 81 103 23



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.