W dniach 21-22 grudnia Gąsienica-Daniel dwukrotnie we francuskim Courchevel zajęła szóste miejsce w tej konkurencji, co było jej najlepszymi wynikami w zawodach PŚ. Święta spędziła w Polsce, a przed zawodami w Lienzu okazało się, że jest zakażona koronawirusem. Pozytywny wynik testu na COVID-19 miała też m.in. Shiffrin, co oznacza, że obie alpejki w najbliższym czasie nie będą mogły startować.

We wtorek w Lienzu najlepsza była Worley, która o 0,3 s wyprzedziła Słowaczkę Petrę Vlhovą i o 0,38 Szwedkę Sarę Hector.

Mimo absencji prowadzenie w klasyfikacji generalnej PŚ i w punktacji tej konkurencji utrzymała Shiffrin. We wtorek nie startowała druga z Polek, która z dobrej strony pokazała się w Courchevel Magdalena Łuczak.