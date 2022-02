Po pięciu minutach meczu Red Wings prowadzili 2:0 po bramkach Dylana Larkina i Szweda Gustava Lindstroema. Wild wyrównali jeszcze w pierwszej w tercji za sprawą trafień Boldy'ego. Hat-trick skompletował w drugiej części gry, gdy podwyższył na 4:2. Asystę zaliczył natomiast przy golu Szweda Joela Erikssona Eka na 5:2.

To szaleństwo, ale staram się zachowywać spokój i po prostu z meczu na mecz pracować nad sobą - powiedział Boldy.

Wild wybrali go w 2019 roku z 12. numerem w drafcie. Obecny sezon jest jego pierwszym w NHL. Co więcej rozegrał w nim na razie tylko 13 spotkań, a na koncie już ma po siedem bramek i asyst.

Rosjanin Kirył Kaprizow dołożył dwie bramki dla Wild, a z gola cieszył się też Ryan Hartman. Rozmiary porażki zmniejszyli natomiast Lucas Raymond i Sam Gagner.

Wild zajmują drugie miejsce w tabeli Central Division, a Red Wings są piątej pozycji w Atlantic Division.

Wyniki poniedziałkowych meczów hokejowej ligi NHL:



Minnesota Wild - Detroit Red Wings 7:4

Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks 1:3

Seattle Kraken - Toronto Maple Leafs 2:6

San Jose Sharks - Edmonton Oilers 0:3



Tabele:

Atlantic Division

1. Florida Panthers 32 10 5 194 139 69

2. Tampa Bay Lightning 31 11 6 163 136 68

3. Toronto Maple Leafs 31 12 3 167 125 65

4. Boston Bruins 27 16 3 135 130 57

5. Detroit Red Wings 22 22 6 144 174 50

6. Ottawa Senators 17 24 4 122 145 38

7. Buffalo Sabres 15 24 8 125 164 38

8. Montreal Canadiens 8 33 7 106 191 23



Metropolitan Division

1. Pittsburgh Penguins 31 11 8 164 128 68

2. Carolina Hurricanes 32 11 3 161 109 67

3. New York Rangers 30 13 4 145 122 64

4. Washington Capitals 26 15 9 162 141 61

5. Columbus Blue Jackets 23 22 1 147 167 47

6. New York Islanders 17 19 6 102 116 40

7. New Jersey Devils 17 27 5 143 176 39

8. Philadelphia Flyers 15 24 8 118 162 38



Central Division

1. Colorado Avalanche 34 8 4 190 131 72

2. Minnesota Wild 30 11 3 171 128 63

3. Nashville Predators 28 16 4 149 134 60

4. St. Louis Blues 27 14 5 162 129 59

5. Dallas Stars 25 19 2 137 141 52

6. Winnipeg Jets 20 18 8 131 137 48

7. Chicago Blackhawks 18 24 7 120 163 43

8. Arizona Coyotes 12 32 4 108 180 28



Pacific Division

1. Vegas Golden Knights 28 17 3 162 143 59

2. Calgary Flames 26 13 6 152 108 58

3. Los Angeles Kings 24 16 7 136 130 55

4. Anaheim Ducks 23 17 9 144 141 55

5. Edmonton Oilers 25 18 3 149 147 53

6. Vancouver Canucks 22 21 6 126 135 50

7. San Jose Sharks 22 21 4 126 145 48

8. Seattle Kraken 16 29 4 129 173 36



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.