Marchment otworzył wynik spotkania już w 32. sekundzie, a także ustalił jego wynik w 41. minucie. W międzyczasie asystował przy trzech golach Sama Reinharta oraz przy trafieniu MacKenziego Weegara.

Szczerze mówiąc w pewnym momencie straciłem rachubę ile mam punktów. To był świetny mecz, którego nigdy nie zapomnę - powiedział bohater wieczoru.

W historii "Panter" żaden zawodnik nie miał w meczu więcej niż sześć punktów. 15 lat temu również sześć zanotował Fin Olli Jokinen.

To była czwarta z rzędu wygrana Panthers, którzy zajmują pierwsze miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej.

W poniedziałek oprócz Reinharta hat trickiem popisał się też Auston Matthews. Jego trzy bramki, a także asysta, pomogły Toronto Maple Leafs pokonać we własnej hali New Jersey Devils 6:4.

Wyniki poniedziałkowych meczów hokejowej ligi NHL:



Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks 1:3

Columbus Blue Jackets - Florida Panthers 4:8

Detroit Red Wings - Anaheim Ducks 2:1 (po dogr.)

Ottawa Senators - Edmonton Oilers 3:2 (po dogr.)

Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils 6:4



Tabele:



Atlantic Division



1. Florida Panthers 32 9 5 192 134 69

2. Tampa Bay Lightning 29 10 6 154 128 64

3. Toronto Maple Leafs 28 10 3 146 111 59

4. Boston Bruins 25 14 3 128 118 53

5. Detroit Red Wings 20 20 6 127 157 46

6. Buffalo Sabres 14 23 7 115 152 35

7. Ottawa Senators 14 21 4 109 132 32

8. Montreal Canadiens 8 29 7 99 172 23



Metropolitan Division



1. Carolina Hurricanes 31 9 2 147 98 64

2. New York Rangers 29 13 4 140 120 62

3. Pittsburgh Penguins 27 11 7 151 120 61

4. Washington Capitals 24 12 9 145 122 57

5. Columbus Blue Jackets 20 22 1 136 159 41

6. New York Islanders 15 16 6 89 101 36

7. Philadelphia Flyers 14 22 8 110 151 36

8. New Jersey Devils 15 24 5 125 156 35



Central Division



1. Colorado Avalanche 32 8 3 181 126 67

2. Nashville Predators 27 14 4 140 123 58

3. Minnesota Wild 27 10 3 156 120 57

4. St. Louis Blues 26 13 5 153 121 57

5. Dallas Stars 23 17 2 126 127 48

6. Winnipeg Jets 18 16 7 119 125 43

7. Chicago Blackhawks 16 22 7 112 151 39

8. Arizona Coyotes 10 29 4 94 163 24



Pacific Division



1. Vegas Golden Knights 26 16 3 153 135 55

2. Anaheim Ducks 23 16 9 141 137 55

3. Los Angeles Kings 23 16 7 131 127 53

4. Calgary Flames 21 13 6 128 99 48

5. Edmonton Oilers 22 16 3 137 135 47

6. San Jose Sharks 22 20 3 124 139 47

7. Vancouver Canucks 20 19 6 113 122 46

8. Seattle Kraken 14 26 4 116 156 32



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.