Po dwóch tercjach meczu w Waszyngtonie gospodarze przegrywali 0:2 po bramkach Thomasa Chabota i Zacha Sanforda. Trzecia część to popis Owieczkina, który doprowadził do wyrównania, zdobywając 28. i 29. gola w sezonie. W drugiej minucie dogrywki zwycięską bramkę Capitals dał strzał Nicklasa Backstroema, który wcześniej asystował przy jednej z bramek.

Owieczkin zdobył już 759 bramek w sezonie zasadniczym NHL. Lepsi od niego są tylko Wayne Gretzky (894), Gordie Howe (801) i Jagr (766).

Po siedmiu kolejnych porażkach zwycięstwo odnieśli w końcu hokeiści Edmonton Oilers. Czołowy przed laty zespół, w którym występowali m.in. Gretzky i Mariusz Czerkawski, pokonał u siebie nie mniej znanego rywala Calgary Flames 5:3. Bohaterem meczu był Leon Draisaitl, który zdobył cztery punkty za dwie bramki i dwie asysty. Niemiec oba gole strzelił w trzeciej tercji, w tym na sekundę przed jej końcem, posyłając krążek do pustej bramki dążacych do wyrównania rywali.

Nie zwalnia tempa najlepszy zespół NHL w dwóch poprzednich sezonach Tampa Bay Lightning. Tym razem zespół z Florydy rozgromił na wyjeździe San Jose Sharks 7:1. Ross Colton zdobył dwie bramki, a Alex Killorn i Steven Stamkos zaliczyli po golu i asyście. Lightning odnieśli 28. zwycięstwo w sezonie. Tyle samo mają niegrający w sobotę Florida Panthers oraz Colorado Avalanche, którzy dopiero po dogrywce pokonali najsłabszy zespół ligi Montreal Canadiens 3:2.

Wyniki sobotnich meczów hokejowej ligi NHL:



Edmonton Oilers - Calgary Flames 5:3

Minnesota Wild - Chicago Blackhawks 4:3 (po dogr.)

San Jose Sharks - Tampa Bay Lightning 1:7

Nashville Predators - Detroit Red Wings 4:1

New Jersey Devils - Carolina Hurricanes 7:4

New York Rangers - Arizona Coyotes 7:3

Washington Capitals - Ottawa Senators 3:2 (po dogr.)

New York Islanders - Toronto Maple Leafs 1:3

Colorado Avalanche - Montreal Canadiens 3:2 (po dogr.)

Boston Bruins - Winnipeg Jets 3:2

Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers 6:3



Tabele:



Atlantic Division



1. Florida Panthers 28 8 5 167 117 61

2. Tampa Bay Lightning 28 10 5 149 123 61

3. Toronto Maple Leafs 25 10 3 129 100 53

4. Boston Bruins 24 12 2 119 102 50

5. Detroit Red Wings 18 18 6 113 139 42

6. Buffalo Sabres 13 21 7 111 142 33

7. Ottawa Senators 11 20 3 96 124 25

8. Montreal Canadiens 8 25 7 88 146 23



Metropolitan Division



1. New York Rangers 27 11 4 129 108 58

2. Carolina Hurricanes 27 9 2 136 91 56

3. Pittsburgh Penguins 25 10 5 136 106 55

4. Washington Capitals 23 10 9 139 117 55

5. Columbus Blue Jackets 18 19 1 120 137 37

6. New Jersey Devils 15 19 5 115 137 35

7. New York Islanders 14 14 6 80 91 34

8. Philadelphia Flyers 13 20 8 102 141 34



Central Division



1. Colorado Avalanche 28 8 3 165 118 59

2. Nashville Predators 26 14 3 134 118 55

3. St. Louis Blues 24 11 5 143 108 53

4. Minnesota Wild 24 10 3 141 113 51

5. Dallas Stars 20 16 2 112 119 42

6. Winnipeg Jets 17 14 6 109 111 40

7. Chicago Blackhawks 15 19 7 99 135 37

8. Arizona Coyotes 10 26 4 89 152 24



Pacific Division



1. Vegas Golden Knights 24 15 2 145 125 50

2. Anaheim Ducks 20 16 7 125 123 47

3. Los Angeles Kings 20 16 5 116 113 45

4. San Jose Sharks 21 19 2 115 131 44

5. Calgary Flames 18 12 6 113 93 42

6. Edmonton Oilers 19 16 2 122 126 40

7. Vancouver Canucks 18 18 4 102 113 40

8. Seattle Kraken 12 24 4 105 145 28



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.