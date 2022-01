"Pantery" przegrywały od 17. minuty po golu Alexa Chiassona. Wyrównał na początku trzeciej tercji Sam Reinhart i w regulaminowym czasie było 1:1. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, a w serii rzutów karnych decydujące okazało się trafienie Fina Aleksandra Barkova.

Nie zawsze mecze układają się od początku do końca po twojej myśli, nie zawsze wygrywa się strzelając pięć czy więcej goli. Nieraz trzeba wykazać dużo cierpliwości, znaleźć inny sposób na zwycięstwo. I tak było dziś z nami - przyznał bramkarz Panthers Spencer Knight, który odnotował 27 udanych interwencji.

To 10. wygrana w ostatnich 12 występach ekipy z Florydy, która ma najlepszy bilans w lidze. Jako jedyna też odniosła 28 zwycięstw.

W liczbie wygranych i punktów mogli się z nią zrównać w piątek broniący tytułu Tampa Bay Lightning, ale ulegli w Anaheim tamtejszym Ducks 1:5.

Dwa gole dla gospodarzy zdobył Derek Grant, Kevin Shattenkirk i Vinni Lettieri zaliczyli po trafieniu i asyście, a wynik ustalił Nicolas Deslauriers posyłając krążek do pustej bramki gości, gdy jego drużyna grała w osłabieniu.

Bez wątpienia zwyciężył zespół dziś lepszy - przyznał trener pokonanych Jon Cooper.

Obie ekipy z Florydy otwierają zestawienie Konferencji Wschodniej, a na Zachodzie brylują pauzujący w tej serii Colorado Avalanche z 57 punktami.

Wyniki piątkowych meczów hokejowej ligi NHL:



Carolina Hurricanes - New York Rangers 6:3

Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins 2:5

Detroit Red Wings - Dallas Stars 4:5 (po dogr.)

New York Islanders - Arizona Coyotes 4:0

Chicago Blackhawks - Minnesota Wild 1:5

Anaheim Ducks - Tampa Bay Lightning 5:1

Seattle Kraken - St. Louis Blues 0:5

Vancouver Canucks - Florida Panthers 1:2 (po karnych)



tabele:

Atlantic Division

1. Florida Panthers 28 8 5 167 117 61

2. Tampa Bay Lightning 27 10 5 142 122 59

3. Toronto Maple Leafs 24 10 3 126 99 51

4. Boston Bruins 23 12 2 116 100 48

5. Detroit Red Wings 18 17 6 112 135 42

6. Buffalo Sabres 12 21 7 105 139 31

7. Ottawa Senators 11 20 2 94 121 24

8. Montreal Canadiens 8 25 6 86 143 22



Metropolitan Division

1. Carolina Hurricanes 27 8 2 132 84 56

2. New York Rangers 26 11 4 122 105 56

3. Pittsburgh Penguins 25 10 5 136 106 55

4. Washington Capitals 22 10 9 136 115 53

5. Columbus Blue Jackets 18 19 1 120 137 37

6. New York Islanders 14 13 6 79 88 34

7. Philadelphia Flyers 13 19 8 99 135 34

8. New Jersey Devils 14 19 5 108 133 33



Central Division

1. Colorado Avalanche 27 8 3 162 116 57

2. St. Louis Blues 24 11 5 143 108 53

3. Nashville Predators 25 14 3 130 117 53

4. Minnesota Wild 23 10 3 137 110 49

5. Dallas Stars 20 16 2 112 119 42

6. Winnipeg Jets 17 13 6 107 108 40

7. Chicago Blackhawks 15 19 6 96 131 36

8. Arizona Coyotes 10 25 4 86 145 24



Pacific Division

1. Vegas Golden Knights 24 15 2 145 125 50

2. Anaheim Ducks 20 16 7 125 123 47

3. Los Angeles Kings 20 16 5 116 113 45

4. San Jose Sharks 21 18 2 114 124 44

5. Calgary Flames 18 11 6 110 88 42

6. Vancouver Canucks 18 18 4 102 113 40

7. Edmonton Oilers 18 16 2 117 123 38

8. Seattle Kraken 12 24 4 105 145 28



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.