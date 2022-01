35-letni Małkin trafił dwukrotnie w drugiej tercji. Oprócz niego dwie bramki dla "Pingwinów" zdobył Jeff Carter.

Rosjanin nie grał od czasu operacji prawego kolana w czerwcu. Opuścił pierwsze 34 mecze ekipy z Pittsburgha. Poprzedniego gola w sezonie zasadniczym strzelił 15 marca.

Oczywiście mieliśmy nadzieję, że wywrze natychmiastowy wpływ na drużynę. Strzelenie dwóch goli, tak jak to dzisiaj zrobił, a także wypracowanie jednego z goli na pustą bramkę (Carterowi - przyp. red.), miało ogromne znaczenie dla losów meczu - przyznał trener Penguins Mike Sullivan.

Małkin po raz 63. w karierze zakończył mecz w sezonie zasadniczym NHL z dorobkiem większym niż jedna bramka.

To był dla mnie długi proces. Mam za sobą najdłuższą przerwę w moim życiu. Wygraliśmy i strzeliłem dwa gole - niesamowite uczucie. Czuję się teraz tak swobodnie - powiedział Małkin.

Jego zespół, który niedawno zaliczył serię 10 wygranych (przerwaną porażką trzy dni temu 2:3 z Dallas Stars), zajmuje czwarte miejsce w Metropolitan Division z dorobkiem 47 punktów.

Innym z bohaterów tej serii gier w lidze NHL był rodak Małkina - Nikita Kuczerow. Rosyjski hokeista Tampa Bay Lightning zdobył trzy bramki w wygranym na wyjeździe 6:1 meczu z Buffalo Sabres.

To czwarty hat-trick Kuczerowa w karierze. On również ma za sobą przerwę spowodowaną kontuzją - opuścił 32 mecze, nie grał od października.

Wyniki wtorkowych meczów hokejowej ligi NHL:



Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning 1:6

Florida Panthers - Vancouver Canucks 5:2

Columbus Blue Jackets - Chicago Blackhawks 2:4

Nashville Predators - Colorado Avalanche 5:4 po dogr.

Anaheim Ducks - Pittsburgh Penguins 1:4

Vegas Golden Knights - Toronto Maple Leafs 3:4 po karnych

San Jose Sharks - Detroit Red Wings 3:2 po dogr.



tabele:

Atlantic Division

1. Florida Panthers 24 7 5 142 108 53

2. Tampa Bay Lightning 24 9 5 128 110 53

3. Toronto Maple Leafs 23 8 3 116 86 49

4. Boston Bruins 19 11 2 99 84 40

5. Detroit Red Wings 16 16 5 101 125 37

6. Buffalo Sabres 10 19 6 92 125 26

7. Ottawa Senators 9 18 2 79 107 20

8. Montreal Canadiens 7 23 4 73 123 18



Metropolitan Division

1. Carolina Hurricanes 24 7 2 115 73 50

2. New York Rangers 23 10 4 107 94 50

3. Washington Capitals 20 8 9 125 104 49

4. Pittsburgh Penguins 21 9 5 116 90 47

5. Columbus Blue Jackets 16 17 1 108 122 33

6. Philadelphia Flyers 13 15 7 90 119 33

7. New Jersey Devils 14 17 5 105 126 33

8. New York Islanders 10 12 6 64 80 26



Central Division

1. Nashville Predators 24 11 2 117 99 50

2. Colorado Avalanche 22 8 3 143 109 47

3. St. Louis Blues 21 10 5 126 98 47

4. Minnesota Wild 21 10 2 122 102 44

5. Winnipeg Jets 16 12 5 99 99 37

6. Dallas Stars 17 13 2 92 94 36

7. Chicago Blackhawks 13 18 5 87 121 31

8. Arizona Coyotes 7 23 3 72 128 17



Pacific Division

1. Vegas Golden Knights 23 14 2 138 117 48

2. Anaheim Ducks 19 13 7 117 110 45

3. Los Angeles Kings 18 13 5 100 94 41

4. San Jose Sharks 20 16 1 105 114 41

5. Calgary Flames 17 10 6 104 83 40

6. Edmonton Oilers 18 14 2 113 111 38

7. Vancouver Canucks 16 16 3 91 100 35

8. Seattle Kraken 10 20 4 95 126 24



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.