Grzelcyk jest pierwszym w tym sezonie obrońcą, który zakończył spotkanie z dorobkiem pięciu punktów.

Nie przywiązuję wielkiej wagi do statystyk, ale z drugiej strony do moich obowiązków nie należy tylko defensywa, ale również pomoc w ataku - przyznał.

Spotkanie lepiej zaczęli Capitals, którzy po dwóch bramkach Conora Sheary'ego prowadzili w 13. minucie 2:0. Bruins wyrównali jednak jeszcze przed końcem pierwszej tercji, kiedy dwukrotnie wykorzystali grę w przewadze. Drugą tercję zaczęli natomiast od zdobycia czterech goli.

Oprócz Grzelcyka na listę strzelców wpisali się: po dwa razy David Pastrnak i Brad Marchand, a po jednej bramce dołożyli Craig Smith i Erik Haula.

Bruins zajmują czwarte miejsce w tabeli Atlantic Division. Capitals, którzy przegrali czwarty mecz z rzędu, są na trzeciej pozycji w Metropolitan Division.

Wyniki poniedziałkowych meczów hokejowej ligi NHL:



Washington Capitals - Boston Bruins 3:7

Colorado Alavanche - Seattle Kraken 4:3

Los Angeles Kings - New York Rangers 3:1



tabele:

Atlantic Division

1. Florida Panthers 23 7 5 137 106 51

2. Tampa Bay Lightning 23 9 5 122 109 51

3. Toronto Maple Leafs 22 8 3 112 83 47

4. Boston Bruins 19 11 2 99 84 40

5. Detroit Red Wings 16 16 4 99 122 36

6. Buffalo Sabres 10 18 6 91 119 26

7. Ottawa Senators 9 18 2 79 107 20

8. Montreal Canadiens 7 23 4 73 123 18



Metropolitan Division

1. Carolina Hurricanes 24 7 2 115 73 50

2. New York Rangers 23 10 4 107 94 50

3. Washington Capitals 20 8 9 125 104 49

4. Pittsburgh Penguins 20 9 5 112 89 45

5. Columbus Blue Jackets 16 16 1 106 118 33

6. Philadelphia Flyers 13 15 7 90 119 33

7. New Jersey Devils 14 17 5 105 126 33

8. New York Islanders 10 12 6 64 80 26



Central Division

1. Nashville Predators 23 11 2 112 95 48

2. St. Louis Blues 21 10 5 126 98 47

3. Colorado Avalanche 22 8 2 139 104 46

4. Minnesota Wild 21 10 2 122 102 44

5. Winnipeg Jets 16 12 5 99 99 37

6. Dallas Stars 17 13 2 92 94 36

7. Chicago Blackhawks 12 18 5 83 119 29

8. Arizona Coyotes 7 23 3 72 128 17



Pacific Division

1. Vegas Golden Knights 23 14 1 135 113 47

2. Anaheim Ducks 19 12 7 116 106 45

3. Los Angeles Kings 18 13 5 100 94 41

4. Calgary Flames 17 10 6 104 83 40

5. San Jose Sharks 19 16 1 102 112 39

6. Edmonton Oilers 18 14 2 113 111 38

7. Vancouver Canucks 16 15 3 89 95 35



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.