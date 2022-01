Stars prowadzili od 30. minuty po trafieniu Jasona Robertsona i taki wynik utrzymywał się niemal do samego końca spotkania.

W ostatniej minucie gospodarze grali w przewadze, bo jeden z rywali odbywał karę, a do tego wycofali bramkarza i grali sześciu na czterech. Gola wyrównującego udało im się zdobyć na 47 sekund przed końcową syreną, a na listę strzelców wpisał się Ryan O'Reilly. Zwycięstwo zapewnili sobie na 29 s przed zakończeniem spotkania dzięki trafieniu Jordana Kyrou.

Blues nigdy wcześniej nie wygrali meczu, gdy na minutę przed końcem musieli odrobić stratę. W całej historii NHL coś takiego zdarzyło się po raz jedenasty.

Zespół z St. Louis jest wiceliderem Konferencji Zachodniej z dorobkiem 47 punktów. Tyle samo ma trzecia ekipa Vegas Golden Knights, która rozegrała jednak o dwa spotkania więcej. Prowadzą Nashville Predators, którzy zgromadzili 48 pkt.

Na czwartym miejscu jest drużyna Anaheim Ducks, która w pierwszym niedzielnym meczu pokonała u siebie Detroit Red Wings 4:3 po rzutach karnych. "Kaczory" mają 45 pkt. Stars i Red Wings są w dolnych połówkach tabeli swoich konferencji.

Wyniki niedzielnych meczów hokejowej ligi NHL:



St. Louis Blues - Dallas Stars 2:1

Anaheim Ducks - Detroit Red Wings 4:3 (po karnych)



tabele:



Atlantic Division



1. Florida Panthers 23 7 5 137 106 51

2. Tampa Bay Lightning 23 9 5 122 109 51

3. Toronto Maple Leafs 22 8 3 112 83 47

4. Boston Bruins 18 11 2 92 81 38

5. Detroit Red Wings 16 16 4 99 122 36

6. Buffalo Sabres 10 18 6 91 119 26

7. Ottawa Senators 9 18 2 79 107 20

8. Montreal Canadiens 7 23 4 73 123 18



Metropolitan Division



1. Carolina Hurricanes 24 7 2 115 73 50

2. New York Rangers 23 9 4 106 91 50

3. Washington Capitals 20 7 9 122 97 49

4. Pittsburgh Penguins 20 9 5 112 89 45

5. Columbus Blue Jackets 16 16 1 106 118 33

6. Philadelphia Flyers 13 15 7 90 119 33

7. New Jersey Devils 14 17 5 105 126 33

8. New York Islanders 10 12 6 64 80 26



Central Division



1. Nashville Predators 23 11 2 112 95 48

2. St. Louis Blues 21 10 5 126 98 47

3. Colorado Avalanche 21 8 2 135 101 44

4. Minnesota Wild 21 10 2 122 102 44

5. Winnipeg Jets 16 12 5 99 99 37

6. Dallas Stars 17 13 2 92 94 36

7. Chicago Blackhawks 12 18 5 83 119 29

8. Arizona Coyotes 7 23 3 72 128 17



Pacific Division



1. Vegas Golden Knights 23 14 1 135 113 47

2. Anaheim Ducks 19 12 7 116 106 45

3. Calgary Flames 17 10 6 104 83 40

4. Los Angeles Kings 17 13 5 97 93 39

5. San Jose Sharks 19 16 1 102 112 39

6. Edmonton Oilers 18 14 2 113 111 38

7. Vancouver Canucks 16 15 3 89 95 35



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.