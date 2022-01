Marchand otworzył wynik meczu w 15. minucie, a dokładnie 15 sekund później podwyższył na 2:0. Piątego w karierze hat-tricka skompletował w drugiej tercji, gdy jego zespół grał w osłabieniu.

To było jego 33. w karierze trafienie, gdy rywale mieli na lodowisku więcej zawodników. W klasyfikacji wszech czasów pod tym względem zajmuje 14. miejsce, najwyższe spośród aktywnych obecnie hokeistów. Rekordzistą jest legendarny Wayne Gretzky - 73 gole w osłabieniu.

W międzyczasie na listę strzelców wpisał się też Curtis Lazar i "Niedźwiadki" prowadziły 4:0. Jeszcze w drugiej odsłonie honorową bramkę dla Canadiens zdobył Michael Pezzetta, a wynik w 51. minucie ustalił Lazar.

W formie jest nie tylko Marchand, ale także jego koledzy. Ekipa z Bostonu wygrała trzeci mecz z rzędu i szósty z ostatnich siedmiu.

Chciałbym, abyśmy taką dyspozycję utrzymali przez cały rok, ale wiem, że przyjdzie czas, gdy sprawy nie będą się układać po naszej myśli i będziemy musieli znaleźć sposób, aby wrócić do dobrej gry. Tak właśnie to wszystko wygląda - powiedział Marchand.

W Konferencji Wschodniej Bruins sklasyfikowani są na ósmej pozycji. Canadiens zajmują ostatnie, 16. miejsce.

Wyniki środowych meczów hokejowej ligi NHL:



Boston Bruins - Montreal Canadiens 5:1

Dallas Stars - Seattle Kraken 5:2

Arizona Coyotes - Toronto Maple Leafs 2:1



Tabele:

Atlantic Division

1. Florida Panthers 24 7 5 142 108 53

2. Tampa Bay Lightning 24 9 5 128 110 53

3. Toronto Maple Leafs 23 9 3 117 88 49

4. Boston Bruins 20 11 2 104 85 42

5. Detroit Red Wings 16 16 5 101 125 37

6. Buffalo Sabres 10 19 6 92 125 26

7. Ottawa Senators 9 18 2 79 107 20

8. Montreal Canadiens 7 24 4 74 128 18



Metropolitan Division

1. Carolina Hurricanes 24 7 2 115 73 50

2. New York Rangers 23 10 4 107 94 50

3. Washington Capitals 20 8 9 125 104 49

4. Pittsburgh Penguins 21 9 5 116 90 47

5. Columbus Blue Jackets 16 17 1 108 122 33

6. Philadelphia Flyers 13 15 7 90 119 33

7. New Jersey Devils 14 17 5 105 126 33

8. New York Islanders 10 12 6 64 80 26



Central Division

1. Nashville Predators 24 11 2 117 99 50

2. Colorado Avalanche 22 8 3 143 109 47

3. St. Louis Blues 21 10 5 126 98 47

4. Minnesota Wild 21 10 2 122 102 44

5. Dallas Stars 18 13 2 97 96 38

6. Winnipeg Jets 16 12 5 99 99 37

7. Chicago Blackhawks 13 18 5 87 121 31

8. Arizona Coyotes 8 23 3 74 129 19



Pacific Division

1. Vegas Golden Knights 23 14 2 138 117 48

2. Anaheim Ducks 19 13 7 117 110 45

3. Los Angeles Kings 18 13 5 100 94 41

4. San Jose Sharks 20 16 1 105 114 41

5. Calgary Flames 17 10 6 104 83 40

6. Edmonton Oilers 18 14 2 113 111 38

7. Vancouver Canucks 16 16 3 91 100 35

8. Seattle Kraken 10 21 4 97 131 24



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.