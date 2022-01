Yandle wystąpił we wszystkich meczach od 26 marca 2009 roku. Flyers to jego czwarty klub od tego czasu. Gdy po raz pierwszy wyjechał na lód w poniedziałkowym spotkaniu u siebie z Dallas Stars, zawodnicy i kibice urządzili mu owację.

Starałem się robić wszystko, aby ten dzień był tak samo normalny, jak wcześniejszy. Kiedy jednak wszyscy zaczęli wiwatować, a koledzy z lodowiska gratulować i mówić, że są dumni, to znaczyło dla mnie naprawdę wiele - powiedział Yandle.

Grający na pozycji obrońcy Yandle został wybrany ze 105. numerem w drafcie w 2005 roku przez Phoenix Coyotes. Wówczas jednym z asystentów w klubie z Arizony był obecny trener Stars Rick Bowness.

Keith świetnie jeździ na łyżwach. Dzięki temu unika zderzeń, a w konsekwencji kontuzji. Dobrze widzieć, co udało mu się osiągnąć - powiedział.

Wyczyn Yandle'a to jeden z niewielu pozytywów w tym sezonie Flyers. Filadelfijczycy ulegli Stars 1:3 i był to ich 12. kolejny mecz bez zwycięstwa.

Z aktywnych obecnie zawodników na drugim miejscu pod względem rozegranych spotkań z rzędu plasuje się Phil Kessel z Arizona Coyotes - 940 meczów.

Wyniki poniedziałkowych meczów hokejowej ligi NHL:



Colorado Avalanche - Chicago Blackhawks 2:0

Calgary Flames - St. Louis Blues 7:1

Minnesota Wild - Montreal Canadiens 8:2

Washington Capitals - Vegas Golden Knights 0:1

New York Rangers - Los Angeles Kings 3:2 (po karnych)

Philadelphia Flyers - Dallas Stars 1:3

Boston Bruins - Anaheim Ducks 3:5



tabele:

Atlantic Division

1. Florida Panthers 28 9 5 170 122 61

2. Tampa Bay Lightning 28 10 5 149 123 61

3. Toronto Maple Leafs 25 10 3 129 100 53

4. Boston Bruins 24 13 2 122 107 50

5. Detroit Red Wings 18 18 6 113 139 42

6. Buffalo Sabres 13 21 7 111 142 33

7. Ottawa Senators 12 20 3 98 125 27

8. Montreal Canadiens 8 26 7 90 154 23



Metropolitan Division

1. New York Rangers 28 11 4 132 110 60

2. Pittsburgh Penguins 26 10 5 139 108 57

3. Carolina Hurricanes 27 9 2 136 91 56

4. Washington Capitals 23 11 9 139 118 55

5. Columbus Blue Jackets 18 20 1 121 139 37

6. New Jersey Devils 15 20 5 117 140 35

7. New York Islanders 14 14 6 80 91 34

8. Philadelphia Flyers 13 21 8 103 144 34



Central Division

1. Colorado Avalanche 29 8 3 167 118 61

2. St. Louis Blues 25 12 5 147 116 55

3. Nashville Predators 26 14 3 134 118 55

4. Minnesota Wild 25 10 3 149 115 53

5. Dallas Stars 21 16 2 115 120 44

6. Winnipeg Jets 17 14 7 111 114 41

7. Chicago Blackhawks 15 20 7 99 137 37

8. Arizona Coyotes 10 26 4 89 152 24



Pacific Division

1. Vegas Golden Knights 25 15 2 146 125 52

2. Anaheim Ducks 21 16 7 130 126 49

3. Los Angeles Kings 21 16 6 121 118 48

4. Calgary Flames 19 12 6 120 94 44

5. San Jose Sharks 21 19 2 115 131 44

6. Edmonton Oilers 19 16 2 122 126 40

7. Vancouver Canucks 18 19 4 103 116 40

8. Seattle Kraken 13 24 4 110 148 30



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.