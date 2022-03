Quick jest trzydziestym bramkarzem w historii rozgrywek, który rozegrał tyle spotkań, a trzecim wśród wciąż aktywnych. Więcej meczów na koncie mają tylko Marc Andre-Fleury z Chicago Blackhawks - 926 oraz Carey Price z Montreal Canadiens - 707.

Patrząc wstecz na występy w tak wielu meczach, myślisz tylko o tym, jak wiele wspaniałych relacji nawiązałeś przez lata z kolegami z drużyny, trenerami - powiedział Quick, srebrny medalista igrzysk w Vancouver w 2010 roku z reprezentacją USA. W niedzielę cieszył się ze zwycięstwa numer 352 w NHL.

Wcześniej Kings z najwyższym trudem doprowadzili do dogrywki. Wyrównującą bramkę na 2:2 zdobył Czech Martin Frk na 32 sekundy przed końcową syreną.

Drużyna z Los Angeles z dorobkiem 74 punktów zajmuje czwarte miejsce w Konferencji Zachodniej, natomiast Panthers plasują się na drugiej pozycji na Wschodzie - 86 punktów.

W meczu na szczycie na Zachodzie Colorado Avalanche wygrali z Calgary Flames 3:0. Dwie bramki zdobył Nathan MacKinnon, a jedną Fin Mikko Rantanen. Bramkarz "Lawin" obronił 46 strzałów, najwięcej w tym sezonie.

W tabeli Konferencji Zachodniej prowadzą Avalanche - 89, przed Flames - 79 punktów.

Wyniki niedzielnych meczów hokejowej ligi NHL:



Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs 5:2

Minnesota Wild - Nashville Predators 2:6

Pittsburgh Penguins - Carolina Hurricanes 4:2

Columbus Blue Jackets - Vegas Golden Knights 6:4

Los Angeles Kings - Florida Panthers 3:2 (po karnych)

Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens 3:4 (po dogr.)

New York Islanders - Anaheim Ducks 4:3

Colorado Avalanche - Calgary Flames 3:0

Vancouver Canucks - Tampa Bay Lightning 1:2

St. Louis Blues - Winnipeg Jets 3:4 (po dogr.)



Tabele:



Atlantic Division



1. Florida Panthers 40 13 6 245 173 86

2. Tampa Bay Lightning 38 15 6 200 171 82

3. Toronto Maple Leafs 37 17 5 219 181 79

4. Boston Bruins 36 18 5 180 160 77

5. Detroit Red Wings 24 28 7 170 221 55

6. Buffalo Sabres 20 32 8 162 212 48

7. Ottawa Senators 21 32 5 154 189 47

8. Montreal Canadiens 16 35 8 147 224 40



Metropolitan Division



1. Carolina Hurricanes 41 13 5 198 139 87

2. Pittsburgh Penguins 36 15 9 197 160 81

3. New York Rangers 37 17 5 180 154 79

4. Washington Capitals 32 18 10 197 169 74

5. Columbus Blue Jackets 30 27 3 199 222 63

6. New York Islanders 24 24 8 152 157 56

7. New Jersey Devils 22 32 5 179 208 49

8. Philadelphia Flyers 18 30 11 148 206 47



Central Division



1. Colorado Avalanche 42 13 5 233 170 89

2. St. Louis Blues 34 17 8 211 165 76

3. Minnesota Wild 34 20 4 218 193 72

4. Nashville Predators 34 21 4 190 166 72

5. Dallas Stars 32 22 3 170 169 67

6. Winnipeg Jets 27 23 10 182 187 64

7. Chicago Blackhawks 22 30 8 161 208 52

8. Arizona Coyotes 18 36 4 148 210 40



Pacific Division



1. Calgary Flames 36 16 7 204 143 79

2. Los Angeles Kings 33 20 8 178 173 74

3. Edmonton Oilers 32 23 4 193 187 68

4. Vegas Golden Knights 32 25 4 192 183 68

5. Vancouver Canucks 29 24 7 173 174 65

6. Anaheim Ducks 27 25 10 180 197 64

7. San Jose Sharks 26 25 7 154 182 59

8. Seattle Kraken 18 37 6 159 220 42



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.