Najbardziej zacięty mecz piątkowej serii rozegrano w Columbus. Zach Werenski wyrównał 32 sekundy przed końcem regulaminowego czasu. Jego kolega z Blue Jackets bramkarz Elvis Merzlikins obronił aż 36 strzałów oraz dodatkowo dwa z trzech w serii rzutów karnych a trzeciego Szwajcar Kevin Fiala spudłował. Gospodarze w dużej mierze im zawdzięczają wygraną z Wild i rehabilitację po ostatnim 0:6 z New York Islanders.

Duże emocje towarzyszyły również rywalizacji Vancouver Canucks i Washington Capitals. Zwycięskiego gola na 4:3 dla przyjezdnych w 42. sekundzie dogrywki zdobył Duńczyk Lars Eller.

Doskonałą partię w barwach stołecznej drużyny rozegrał Jewgienij Kuzniecow. Rosjanin popisał się drugim w karierze hat-trickiem. Jego rodak Aleksander Owieczkin tym razem nie powiększył dorobku bramkowego i musiał się zadowolić dwoma asystami.

Tym samym nadal dzieli z Czechem Jaromirem Jagrem trzecie miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców w historii ligi - obaj mają po 766 trafień. Lepsi od nich są tylko Wayne Gretzky - 894 gole i Gordie Howe - 801.

Było to czwarte zwycięstwo Capitals w ostatnich pięciu występach. Z 74 pkt są na ósmej pozycji w Konferencji Wschodniej, tuż przed Blue Jackets, którzy jednak zgromadzili 13 punktów mniej.

Godna odnotowania jest wygrana New York Islanders z Winnipeg Jets 5:2. Dla trenera nowojorczyków Barry'ego Trotza było to bowiem 900. zwycięstwo w karierze. Szkoleniowiec, który w sezonie 2017-2018 z Washington Capitals sięgnął po Puchar Stanleya, jest trzeci w tym zestawieniu po Scottym Bowmanie - 1244 i Joelu Quenneville'u - 969.

Wyniki piątkowych meczów hokejowej ligi NHL:



Pittsburgh Penguins - Vegas Golden Knights 5:2

New York Islanders - Winnipeg Jets 5:2

Columbus Blue Jackets - Minnesota Wild 3:2 (po karnych)

Vancouver Canucks - Washington Capitals 3:4 (po dogr.)



tabele:

Atlantic Division

1. Florida Panthers 40 13 5 243 170 85

2. Tampa Bay Lightning 37 14 6 197 166 80

3. Toronto Maple Leafs 37 16 5 217 176 79

4. Boston Bruins 35 18 5 177 158 75

5. Detroit Red Wings 24 27 7 170 218 55

6. Ottawa Senators 21 31 5 151 183 47

7. Buffalo Sabres 19 32 8 157 210 46

8. Montreal Canadiens 15 35 7 140 217 37



Metropolitan Division

1. Carolina Hurricanes 40 12 5 193 134 85

2. Pittsburgh Penguins 35 15 9 193 158 79

3. New York Rangers 36 17 5 173 150 77

4. Washington Capitals 32 18 10 197 169 74

5. Columbus Blue Jackets 29 27 3 193 218 61

6. New York Islanders 23 24 8 148 154 54

7. New Jersey Devils 21 32 5 177 207 47

8. Philadelphia Flyers 18 29 10 144 199 46



Central Division

1. Colorado Avalanche 41 13 5 230 170 87

2. St. Louis Blues 33 17 7 201 157 73

3. Minnesota Wild 34 19 4 216 187 72

4. Nashville Predators 33 20 4 180 157 70

5. Dallas Stars 32 21 3 166 162 67

6. Winnipeg Jets 26 23 10 178 184 62

7. Chicago Blackhawks 21 30 8 155 205 50

8. Arizona Coyotes 18 35 4 146 207 40



Pacific Division

1. Calgary Flames 35 15 7 201 140 77

2. Los Angeles Kings 32 19 8 175 166 72

3. Vegas Golden Knights 32 24 4 188 177 68

4. Edmonton Oilers 31 23 4 189 186 66

5. Vancouver Canucks 29 23 7 172 172 65

6. Anaheim Ducks 27 24 9 176 191 63

7. San Jose Sharks 25 25 7 149 182 57

8. Seattle Kraken 17 37 6 155 217 40



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.