Tym samym Rosjanin nadal dzieli z Czechem Jaromirem Jagrem trzecie miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców w historii ligi. Obaj mają na koncie po 766 trafień. Lepsi od nich są tylko Wayne Gretzky (894 gole) i Gordie Howe (801).

Capitals doprowadzili do dogrywki na dwie sekundy przed zakończeniem trzeciej tercji po golu T.J. Oshiego. Bramkę na wagę zwycięstwa gospodarzy zdobył w czwartej minucie doliczonego czasu gry Connor McDavid.

Szwedzki hokeista Capitals Nicklas Baeckstroem zdobył bramkę i miał asystę, dzięki czemu osiągnął granicę 1000 punktów w NHL, na co potrzebował 1037 meczów. Składają się na to 263 bramki i 737 asyst.

Wyniki środowych meczów hokejowej ligi NHL:



Edmonton Oilers - Washington Capitals 4:3 (po dogrywce)

Vancouver Canucks - Montreal Canadiens 5:3



Metropolitan Division



1. Carolina Hurricanes 39 12 5 191 134 83

2. New York Rangers 36 16 5 171 144 77

3. Pittsburgh Penguins 34 15 9 188 156 77

4. Washington Capitals 31 18 10 193 166 72

5. Columbus Blue Jackets 28 26 3 190 210 59

6. New York Islanders 21 24 8 137 152 50

7. New Jersey Devils 21 31 5 176 205 47

8. Philadelphia Flyers 18 28 10 141 193 46



Atlantic Division



1. Florida Panthers 39 13 5 237 167 83

2. Tampa Bay Lightning 37 13 6 196 162 80

3. Toronto Maple Leafs 37 16 4 213 171 78

4. Boston Bruins 34 18 5 173 155 73

5. Detroit Red Wings 24 27 6 165 212 54

6. Ottawa Senators 20 31 5 147 180 45

7. Buffalo Sabres 18 32 8 154 209 44

8. Montreal Canadiens 15 35 7 140 217 37



Central Division



1. Colorado Avalanche 41 12 5 230 168 87

2. St. Louis Blues 32 17 7 195 155 71

3. Minnesota Wild 33 19 3 208 179 69

4. Nashville Predators 32 20 4 176 156 68

5. Dallas Stars 32 21 3 166 162 67

6. Winnipeg Jets 25 22 10 174 178 60

7. Chicago Blackhawks 21 29 8 152 201 50

8. Arizona Coyotes 17 35 4 141 203 38



Pacific Division



1. Calgary Flames 34 15 7 197 139 75

2. Los Angeles Kings 32 19 7 172 162 71

3. Vegas Golden Knights 32 22 4 185 169 68

4. Edmonton Oilers 31 23 4 189 186 66

5. Vancouver Canucks 29 23 6 169 168 64

6. Anaheim Ducks 27 23 9 175 187 63

7. San José Sharks 24 25 7 145 179 55

8. Seattle Kraken 17 37 5 152 213 39



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.