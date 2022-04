O sukcesie Flames w Nashville nad Predators 5:4 przesądził gol Eliasa Lindholma w dogrywce. Było to już 25. wyjazdowe zwycięstwo "Płomieni" w sezonie, co jest rekordem klubu. Drużynie z Calgary dopisywało szczęście. Matthew Tkachuk do remisu doprowadził dosłownie 0,1 sekundy przed końcem trzeciej tercji. Flames już wcześniej zapewnili sobie pierwsze miejsce w Pacific Division.

Reklama

Fani innego z kanadyjskich klub, Ottawa Senators, także przeżywali huśtawkę emocji spowodowaną dodatkowym czasem gry w starciu z New Jersey Devils. Gospodarze triumfowali 5:4, a ich seria zwycięstw, po raz pierwszy od pięciu lat, wynosi cztery wygrane. Zwycięską bramkę zdobył Drake Batherson. Na wyróżnienie zasługuje osiągnięcie młodszego z braci Tkachuków - Brady'ego, który w tym meczu zaliczył 100. asystę w karierze. "Senatorów" w odróżnieniu od zespołu New Jersey zabraknie w rundzie play-off.

Najdłużej we wtorek o wygraną rywalizowano w Dallas. Miro Heiskanen dopiero w siódmej serii rzutów karnych przesądził o wygranej (3:2) Stars nad Vegas Golden Knights. Zwycięstwo przybliżyło "Gwiazdy" do gier w play-off, które o "dziką kartę" Konferencji Zachodniej właśnie rywalizują z Vegas.

Wyniki wtorkowych meczów hokejowej ligi NHL:



Boston Bruins - Florida Panthers 4:2

Ottawa Senators - New Jersey Devils 5:4 (po dogr.)

Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets 4:1

New York Rangers - Carolina Hurricanes 3:4 Pittsburgh Penguins - Edmonton Oilers 1:5

Washington Capitals - New York Islanders 1:4

Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings 3:0

Nashville Predators - Calgary Flames 4:5 (po dogr.)

Minnesota Wild - Arizona Coyotes 3:5

Dallas Stars - Vegas Golden Knights 3:2 (po karnych)

Colorado Avalanche - St Louis Blues 5:3

Vancouver Canucks - Seattle Kraken 5:2

San Jose Sharks - Anaheim Ducks 2:5



Tabele

Atlantic Division

1.z-Florida Panthers 57 17 6 334 236 120

2.x-Toronto Maple Leafs 53 21 7 310 251 113

3.x-Tampa Bay Lightning 50 22 8 279 224 108

4.x-Boston Bruins 50 25 5 248 215 105

5. Buffalo Sabres 31 38 11 229 283 73

6. Detroit Red Wings 31 40 10 225 309 72

7. Ottawa Senators 32 41 7 223 260 71

8. Montreal Canadiens 20 49 11 207 314 51



Metropolitan Division

1.y-Carolina Hurricanes 53 20 8 272 199 114

2.x-New York Rangers 51 23 6 248 201 108

3.x-Pittsburgh Penguins 45 25 11 267 226 101

4.x-Washington Capitals 44 24 12 272 237 100

5. New York Islanders 36 34 10 222 230 82

6. Columbus Blue Jackets 36 37 7 254 293 79

7. New Jersey Devils 27 44 9 242 296 63

8. Philadelphia Flyers 25 44 11 209 290 61



Central Division

1.z-Colorado Avalanche 56 18 6 307 225 118

2.x-Minnesota Wild 51 22 7 303 250 109

3.x-St. Louis Blues 49 21 11 307 235 109

4.x-Nashville Predators 44 29 7 257 243 95

5. Dallas Stars 45 30 5 231 240 95

6. Winnipeg Jets 36 32 11 241 253 83

7. Chicago Blackhawks 27 42 11 213 285 65

8. Arizona Coyotes 23 50 7 198 306 53



Pacific Division

1.y-Calgary Flames 50 20 10 290 202 110

2.x-Edmonton Oilers 47 27 6 282 246 100

3.x-Los Angeles Kings 43 27 10 232 230 96

4. Vegas Golden Knights 42 31 7 256 240 91

5. Vancouver Canucks 39 30 11 244 231 89

6. San Jose Sharks 32 36 12 210 256 76

7. Anaheim Ducks 31 36 14 230 267 76

8. Seattle Kraken 26 47 6 207 276 58



x - zapewniony udział w play-off

y - zapewnione pierwsze miejsce w dywizji

z - zapewnione pierwsze miejsce w konferencji



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.