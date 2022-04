W trzeciej tercji atakujący Owieczkin potknął się o kij bramkarza Maple Leafs i z impetem uderzył barkiem w bandę. Nie był w stanie kontynuować gry, zszedł z lodowiska i do końca meczu już się na nim nie pojawił. Na razie nie wiadomo, jak groźny jest jego uraz.

Gdyby kontuzja Owieczkina okazała się poważna, byłoby to znaczne osłabienie Capitals w rozpoczynającej się wkrótce fazie play-off. Blisko 37-letni Rosjanin imponuje formą. Kilka dni temu po raz dziewiąty w karierze zdobył co najmniej 50 bramek w jednym sezonie NHL i jest pod tym względem współrekordzistą. Jednocześnie został najstarszym zawodnikiem, któremu w sezonie udało się osiągnąć granicę 50 strzelonych bramek.

W meczu z Maple Leafs Owieczkin gola nie zdobył, ale i tak na początku trzeciej tercji jego zespół prowadził 3:1. Później jednak goście zabrali się do odrabiania strat i po bramce Jasona Spezzy w ostatniej minucie doprowadzili do dogrywki. W niej gole nie padły i o zwycięstwie decydowały karne, lepiej wykonywane przez hokeistów z Toronto.

Obydwa zespoły już wcześniej zapewniły sobie miejsce w play-off z Konferencji Wschodniej, której zdecydowanymi liderami pozostają Florida Panthers, mimo niedzielnej porażki u siebie z Tampa Bay Lightning 4:8. W derbach Florydy goście od początku nadawali ton grze i na początku trzeciej tercji prowadzili już 6:3. Na trzy i pół minuty przed końcem, przy stanie 4:7, sfrustrowani takim obrotem sprawy gospodarze wszczęli bójkę na lodzie i grając później w osłabieniu stracili jeszcze jednego gola.

Panthers zakończyli tym samym najdłuższą w historii klubu serię 13 kolejnych zwycięstw. Poprzednio pokonali ich blisko miesiąc temu Toronto Maple Leafs. Obydwa zespoły z Florydy zakwalifikowały się do play-off.

Wyniki niedzielnych meczów hokejowej ligi NHL:



New Jersey Devils - Detroit Red Wings 0:3

New York Islanders - Carolina Hurricanes 2:5

Columbus Blue Jackets - Edmonton Oilers 5:2

Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 4:1

Winnipeg Jets - Colorado Avalanche 4:1

Montreal Canadiens - Boston Bruins 3:5

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 4:8

Washington Capitals - Toronto Maple Leafs 3:4 po karnych

Nashville Predators - Minnesota Wild 4:5 po dogrywce

Anaheim Ducks - St. Louis Blues 3:6

Vegas Golden Knights - San Jose Sharks 4:5 po karnych



Tabele:



Atlantic Division



1.z-Florida Panthers 57 16 6 332 232 120

2.x-Toronto Maple Leafs 52 21 7 307 251 111

3.x-Tampa Bay Lightning 49 22 8 275 223 106

4.x-Boston Bruins 49 25 5 244 213 103

5. Buffalo Sabres 31 38 11 229 283 73

6. Detroit Red Wings 31 39 10 225 306 72

7. Ottawa Senators 31 41 7 218 256 69

8. Montreal Canadiens 20 49 11 207 314 51



Metropolitan Division



1.x-Carolina Hurricanes 52 20 8 268 196 112

2.x-New York Rangers 51 22 6 245 197 108

3.x-Pittsburgh Penguins 45 24 11 266 221 101

4.x-Washington Capitals 44 23 12 271 233 100

5. New York Islanders 35 34 10 218 229 80

6. Columbus Blue Jackets 36 36 7 253 289 79

7. New Jersey Devils 27 44 8 238 291 62

8. Philadelphia Flyers 25 43 11 208 287 61



Central Division



1.z-Colorado Avalanche 55 18 6 302 222 116

2.x-Minnesota Wild 51 21 7 300 245 109

3.x-St. Louis Blues 49 20 11 304 230 109

4. Nashville Predators 44 29 6 253 238 94

5. Dallas Stars 44 30 5 228 238 93

6. Winnipeg Jets 36 32 11 241 253 83

7. Chicago Blackhawks 26 42 11 210 284 63

8. Arizona Coyotes 22 50 7 193 303 51



Pacific Division



1.y-Calgary Flames 49 20 10 285 198 108

2.x-Edmonton Oilers 46 27 6 277 245 98

3. Los Angeles Kings 43 27 10 232 230 96

4. Vegas Golden Knights 42 31 6 254 237 90

5. Vancouver Canucks 38 30 11 239 229 87

6. San Jose Sharks 32 35 12 208 251 76

7. Anaheim Ducks 30 36 14 225 265 74

8. Seattle Kraken 26 46 6 205 271 58



x - zapewniony udział w play off

y - zapewnione pierwsze miejsce w dywizji

z - zapewnione pierwsze miejsce w konferencji



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.