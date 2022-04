To całkiem ładne towarzystwo i cieszę się, że do niego należę - powiedział Owieczkin.

W środę zdobył dwie bramki, ale Capitals przegrali na wyjeździe po dogrywce z Vegas Golden Knights 3:4. Stołeczny zespół jest już jednak pewny gry w fazie play-off.

Rosyjski skrzydłowy został najstarszym zawodnikiem, któremu w sezonie udało się zdobyć 50 bramek. Dokonał tego mając 36 lat i 215 dni. Dotychczasowy rekordzista Johnny Bucyk miał 35 lat i 308 dni, gdy zdobył 50. gola w rozgrywkach 1970/71. To był także 158. mecz Owieczkina, w którym zdobył więcej niż jedną bramkę. Częściej takim wyczynem popisywał się tylko Gretzky - 189 razy.

W klasyfikacji strzelców obecnego sezonu prowadzi Auston Matthews (Toronto Maple Leafs) z dorobkiem 58 goli. Drugi jest Niemiec Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) - 54, a Owieczkin trzeci, ex aequo z Chrisem Kreiderem (New York Rangers) - 50.

Co najmniej czterech hokeistów, którzy osiągnęli barierę 50 bramek w jednym sezonie NHL, było poprzednio w rozgrywkach 2005/06. W nich Owieczkin debiutował w amerykańsko-kanadyjskiej lidze.

Wyniki środowych meczów hokejowej ligi NHL:



Edmonton Oilers - Dallas Stars 5:2

Seattle Kraken - Colorado Avalanche 3:2

Vegas Golden Knights - Washington Capitals 4:3 (po dogr.)

Arizona Coyotes - Chicago Blackhawks 3:4 (po dogr.)



Tabele:



Atlantic Division



1.x-Florida Panthers 55 15 6 320 220 116

2.x-Toronto Maple Leafs 51 20 6 300 237 108

3.x-Tampa Bay Lightning 46 22 8 253 216 100

4.x-Boston Bruins 47 24 5 236 205 99

5. Detroit Red Wings 30 37 10 218 294 70

6. Buffalo Sabres 29 38 11 219 278 69

7. Ottawa Senators 29 41 7 210 251 65

8. Montreal Canadiens 20 46 11 197 297 51



Metropolitan Division



1.x-Carolina Hurricanes 49 20 8 256 190 106

2.x-New York Rangers 50 21 6 238 191 106

3.x-Pittsburgh Penguins 43 23 11 254 215 97

4.x-Washington Capitals 43 23 11 266 229 97

5. New York Islanders 35 31 10 210 213 80

6. Columbus Blue Jackets 35 36 6 247 285 76

7. New Jersey Devils 27 42 7 234 280 61

8. Philadelphia Flyers 23 43 11 198 283 57



Central Division



1.z-Colorado Avalanche 55 16 6 298 212 116

2.x-Minnesota Wild 48 21 7 283 235 103

3.x-St. Louis Blues 46 20 11 290 222 103

4. Nashville Predators 44 28 5 247 227 93

5. Dallas Stars 43 29 5 223 232 91

6. Winnipeg Jets 35 31 11 235 248 81

7. Chicago Blackhawks 26 40 11 208 276 63

8. Arizona Coyotes 22 49 6 189 296 50



Pacific Division



1.x-Calgary Flames 47 20 10 275 193 104

2. Edmonton Oilers 45 26 6 269 237 96

3. Los Angeles Kings 41 27 10 224 227 92

4. Vegas Golden Knights 42 31 5 250 232 89

5. Vancouver Canucks 38 28 11 233 217 87

6. Anaheim Ducks 30 34 14 220 255 74

7. San Jose Sharks 30 34 12 198 243 72

8. Seattle Kraken 26 44 6 200 262 58



x - zapewniony udział w play off

z - zapewnione pierwsze miejsce w konferencji



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.