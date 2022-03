Miło było to zrobić. Jestem dumny, że byłem częścią tej organizacji przez 900 meczów i mam nadzieję na jeszcze więcej w przyszłości - powiedział 32-letni Kanadyjczyk, który w 2008 roku został wybrany przez Lightning w drafcie z numerem jeden i od tego czasu występuje w zespole z Florydy. W 2020 roku zdobył Puchar Stanleya.

Stamkos jest trzecim graczem w historii Ligtning z 900 meczami na koncie. Więcej mają tylko Vincent Lecavalier (1037) i Martin St. Louis (972).

Gospodarze też mieli w środę okazję to świętowania. Kraken przed spotkaniem uhonorowali Marka Giordano, który 5 marca w Waszyngtonie zagrał w NHL po raz 1000. Po raz pierwszy od tego czasu zespół wystąpił we własnej hali, chociaż akurat Giordano decyzją obawiającego się o jego zdrowie trenera pozostał poza składem.

Dwie bramki dla gości zdobył Victor Hedman, a po jednej dorzucili Nikita Kuczerow i Anthony Cirelli. Honorowego gola dla Kraken strzelił Yanni Gourde, który wcześniej przez sześć lat występował w Ligtning. W sumie ma już 14 trafień oraz 36 punktów, co czyni go najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu z Seattle.

Obie drużyny w tym sezonie dzieli sportowa przepaść - wicelider Atlantic Division Lightning ma 84 pkt, a zajmujący ostatnie miejsce w Pacific Division zespół Kraken dokładnie o połowę mniej.

Wyniki środowych meczów hokejowej ligi NHL:



Calgary Flames - New Jersey Devils 6:3

Ottawa Senators - Columbus Blue Jackets 1:4

Seattle Kraken - Tampa Bay Ligtning 1:4

Minnesota Wild - Boston Bruins 4:2



Tabele:



Atlantic Division



1. Florida Panthers 41 13 6 248 175 88

2. Tampa Bay Lightning 39 15 6 204 172 84

3. Toronto Maple Leafs 38 17 5 223 181 81

4. Boston Bruins 37 18 5 182 161 79

5. Detroit Red Wings 24 29 7 175 228 55

6. Buffalo Sabres 20 32 8 162 212 48

7. Ottawa Senators 21 33 5 157 194 47

8. Montreal Canadiens 16 36 8 150 230 40



Metropolitan Division



1. Carolina Hurricanes 41 13 5 198 139 87

2. New York Rangers 38 17 5 184 157 81

3. Pittsburgh Penguins 36 16 9 198 164 81

4. Washington Capitals 33 18 10 201 172 76

5. Columbus Blue Jackets 30 27 3 199 222 63

6. New York Islanders 24 24 9 155 161 57

7. New Jersey Devils 22 33 5 182 214 49

8. Philadelphia Flyers 18 30 11 148 206 47



Central Division



1. Colorado Avalanche 43 13 5 236 170 91

2. St. Louis Blues 34 17 8 211 165 76

3. Nashville Predators 35 21 4 194 167 74

4. Minnesota Wild 34 20 4 218 193 72

5. Dallas Stars 32 23 3 170 173 67

6. Winnipeg Jets 28 23 10 189 190 66

7. Chicago Blackhawks 22 30 9 162 210 53

8. Arizona Coyotes 20 36 4 159 216 44



Pacific Division



1. Calgary Flames 36 16 7 204 143 79

2. Los Angeles Kings 33 21 8 178 176 74

3. Edmonton Oilers 33 23 4 200 192 70

4. Vegas Golden Knights 32 26 4 195 190 68

5. Vancouver Canucks 30 24 7 179 177 67

6. Anaheim Ducks 27 25 11 183 201 65

7. San Jose Sharks 26 25 8 156 185 60

8. Seattle Kraken 18 38 6 160 224 42



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.