O sukcesie gości przesądził gol zdobyty w połowie trzeciej tercji przez Marcusa Johanssona. Jedną z bramek dla Capitals zapisał na koncie Aleksander Owieczkin, który umacnia się na trzecim miejscu na liście wszech czasów najlepszych strzelców NHL. Rosjanin w obecnych rozgrywkach zdobył już 48 bramek i tylko dwóch brakuje mu, aby wyrównać rekord Wayne'a Gretzky'ego i Mike'a Bossy'ego, którzy w dziewięciu sezonach osiągali granicę 50 goli.

Niezależnie od pozostałych wyników kończącego się sezonu zasadniczego zespół Avalanche zajmie pierwsze miejsce w Konferencji Zachodniej. Pewni udziału w play-off są też Capitals.

Czołowa drużyna Konferencji Wschodniej Carolina Hurricanes pokonała na wyjeździe mających najsłabszy bilans w całej lidze Arizona Coyotes 5:3. Mimo problemów z kontuzjami zawodników goście nie mieli kłopotów z pokonaniem rywali, którzy przegrali siódmy mecz z rzędu. Hurricanes oddali blisko dwa razy więcej strzałów na bramkę Karela Vejmelki, który i tak miał aż 46 udanych interwencji. Z kolei grający przeciwko swojemu dawnemu zespołowi Antti Raanta odbił 23 krążki "Kojotów".

Coyotes już dawno stracili szansę na miejsce w play-off. Hurricanes mają jeszcze teoretyczną możliwość na dogonienie Florida Panthers, ale tracą do nich aż osiem punktów.

Wyniki poniedziałkowych meczów hokejowej ligi NHL:



Chicago Blackhawks - Calgary Flames 2:5

Colorado Avalanche - Washington Capitals 2:3

Arizona Coyotes - Carolina Hurricanes 3:5

Vegas Golden Knights - New Jersey Devils 2:3

Seattle Kraken - Ottawa Senators 4:2

Vancouver Canucks - Dallas Stars 6:2



Tabele:



Atlantic Division



1.x-Florida Panthers 54 15 6 317 218 114

2.x-Toronto Maple Leafs 50 20 6 295 235 106

3.x-Tampa Bay Lightning 46 21 8 250 212 100

4.x-Boston Bruins 46 24 5 233 203 97

5. Buffalo Sabres 29 38 11 219 278 69

6. Detroit Red Wings 29 37 10 214 291 68

7. Ottawa Senators 28 41 7 206 248 63

8. Montreal Canadiens 20 45 11 197 295 51



Metropolitan Division



1.x-Carolina Hurricanes 49 20 8 256 190 106

2.x-New York Rangers 49 21 6 235 191 104

3.x-Pittsburgh Penguins 43 23 11 254 215 97

4.x-Washington Capitals 43 23 10 263 225 96

5. New York Islanders 35 31 9 208 210 79

6. Columbus Blue Jackets 35 35 6 245 282 76

7. New Jersey Devils 27 42 7 234 280 61

8. Philadelphia Flyers 23 42 11 196 278 57



Central Division



1.z-Colorado Avalanche 55 15 6 296 209 116

2.x-St. Louis Blues 46 20 10 288 219 102

3.x-Minnesota Wild 47 21 7 281 235 101

4. Nashville Predators 43 28 5 244 225 91

5. Dallas Stars 43 28 5 221 227 91

6. Winnipeg Jets 35 30 11 235 245 81

7. Chicago Blackhawks 25 40 11 204 273 61

8. Arizona Coyotes 22 49 5 186 292 49



Pacific Division



1.x-Calgary Flames 47 20 9 273 190 103

2. Edmonton Oilers 44 26 6 264 235 94

3. Los Angeles Kings 40 27 10 222 226 90

4. Vegas Golden Knights 41 31 5 246 229 87

5. Vancouver Canucks 38 28 10 230 213 86

6. Anaheim Ducks 30 33 14 219 253 74

7. San Jose Sharks 29 34 12 195 241 70

8. Seattle Kraken 25 44 6 197 260 56



x - zapewniony udział w play off

z - zapewnione pierwsze miejsce w konferencji



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.