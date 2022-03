Owieczkin rozgrywa 17. sezon w NHL. Gretzky karierę zakończył po 20 w 1999 roku.

36-letni Rosjanin jest ostatnio bardzo skuteczny. W czwartym kolejnym meczu wpisał się na listę strzelców, a w dziewięciu marcowych spotkaniach zdobył w sumie osiem bramek. Kilka dni temu wyprzedził Czecha Jaromira Jagra i zajmuje samodzielne trzecie miejsce w klasyfikacji wszech czasów strzelców NHL.

W niedzielę zdobył 770. bramkę w karierze. Więcej mają tylko Gretzky - 894 gole i Gordie Howe - 801.

To niesamowite osiągnięcie, ale dla mnie całkowicie spodziewane, po tym co widziałem w trakcie obozu przygotowawczego i od początku sezonu. Alex imponuje stabilnością - komplementował podopiecznego trener Peter Laviolette.

Do końca sezonu Capitals rozegrają jeszcze 18 spotkań. Jeśli Owieczkin zdoła dobić do 50 trafień, zostanie najstarszym zawodnikiem, któremu udała się ta sztuka. Obecnie jest nim Johnny Bucyk - w sezonie 1970/71 50. gola zdobył mając 35 lat i 308 dni.

W klasyfikacji strzelców obecnego sezonu Owieczkin jest na czwartym miejscu. Prowadzi Auston Matthews z Toronto Maple Leafs, który ma na koncie 46 goli. Po 41 strzelili Niemiec Leon Draisaitl z Edmonton Oliers i Chris Kreider z New York Rangers.

Wyniki niedzielnych meczów hokejowej ligi NHL:



Philadelphia Flyers - New York Islanders 2:1

Washington Capitals - Dallas Stars 2:3

Vancouver Canucks - Buffalo Sabres 2:3 (po dogr.)

San Jose Sharks - Arizona Coyotes 4:2

Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets 4:6

Carolina Hurricanes - New York Rangers 0:2



Tabele:



Atlantic Division



1. Florida Panthers 42 14 6 254 180 90

2. Tampa Bay Lightning 39 16 6 205 174 84

3. Toronto Maple Leafs 39 18 5 229 189 83

4. Boston Bruins 38 19 5 188 167 81

5. Detroit Red Wings 25 30 7 178 232 57

6. Buffalo Sabres 22 33 8 167 220 52

7. Ottawa Senators 22 35 5 162 204 49

8. Montreal Canadiens 17 36 9 158 235 43



Metropolitan Division



1. Carolina Hurricanes 41 15 6 203 148 88

2. New York Rangers 40 18 5 189 160 85

3. Pittsburgh Penguins 38 16 9 205 167 85

4. Washington Capitals 35 19 10 214 180 80

5. Columbus Blue Jackets 32 28 3 210 234 67

6. New York Islanders 26 25 9 162 166 61

7. Philadelphia Flyers 20 31 11 156 214 51

8. New Jersey Devils 22 35 5 188 226 49



Central Division



1. Colorado Avalanche 44 13 5 241 173 93

2. St. Louis Blues 34 18 9 217 173 77

3. Minnesota Wild 36 20 4 225 196 76

4. Nashville Predators 36 22 4 204 175 76

5. Dallas Stars 34 24 3 179 182 71

6. Winnipeg Jets 29 24 10 197 198 68

7. Chicago Blackhawks 22 32 9 167 219 53

8. Arizona Coyotes 20 38 4 162 224 44



Pacific Division



1. Calgary Flames 38 16 8 215 149 84

2. Los Angeles Kings 34 22 8 182 181 76

3. Edmonton Oilers 35 23 4 212 196 74

4. Vegas Golden Knights 34 26 4 205 194 72

5. Vancouver Canucks 30 26 8 183 186 68

6. Anaheim Ducks 27 26 11 183 204 65

7. San Jose Sharks 27 27 8 163 195 62

8. Seattle Kraken 19 38 6 164 226 44



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.