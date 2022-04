Ekipa z Florydy miejsce w decydującej części sezonu zapewniła sobie wygrywając na własnym lodowisku z Anaheim Ducks 4:3 po dogrywce. Gospodarze dopiero 13 sekund przed końcem regulaminowego czasu gry doprowadzili do remisu, a gola na 3:3 uzyskał Rosjanin Nikita Kuczerow. W dogrywce po niespełna dwóch minutach gry decydującą bramkę zdobył Anthony Cirelli, który w regulaminowym czasie zapisał na swoim koncie też asystę.

Wcześniej gospodarze byli w opałach, a po stracie trzech goli (dwa zdobył Adam Henrique) w ciągu niespełna siedmiu minut bramkę opuścił Andrej Wasilewski, którego zastąpił Brian Elliott.

Myślałem, że aby wygrać dziś nie będziemy musieli pokusić się o cztery trafienia, bo nie sądziłem, że pozwolimy sobie wbić trzy gole. Ale to, co chłopcy zrobili w końcówce zasługuje na szacunek - podkreślił trener Lightning Jon Cooper.

Jego zespół może zostać pierwszym od 40 lat, który trzy razy z rzędu sięgnie po Puchar Stanleya. W latach 1980-1983 cztery razy trofeum to wznosili hokeiści New York Islanders.

Popis Jake'a Guentzela

Lightning zameldowali się w play-off po raz ósmy w dziewięciu ostatnich sezonach, a Pittsburgh Penguins w czwartek promocję uzyskali po raz 16. z rzędu. "Pingwiny" udział w decydującej części sezonu zawdzięczają wygranej z New York Islanders 6:3.

Bohaterem spotkania był Jake Guentzel, który dwa razy posłał krążek do siatki i dwukrotnie otworzył drogę do bramki partnerom. Gola i dwie asysty zaliczył Sidney Crosby.

Wszyscy chyba tego oczekiwali. Władze klubu co roku robią wszystko, by stworzyć skład, którego ambicje sięgają wyżej niż awans do play-off, więc to był po prostu nasz obowiązek - przyznał obrońca Kris Letang.

Czyste konto Nedeljkovica

Na innych taflach uwagę zwraca hat-trick Leona Draisaitla w wygranym 4:0 przez Edmonton Oilers meczu z Nashville Predators. Niemiec z dorobkiem 105 punktów - za 54 gole i 51 asyst - jest trzeci w klasyfikacji najskuteczniejszych. Prowadzi jego klubowy kolega Connor McDavid (w czwartek dwie asysty) - 110 (42+68) przed Jonathanem Huberdeau z Philadelphia Flyers - 105 (28+77).

Z kolei Alex Nedeljkovic - bramkarz Detroit Red Wings - popisał się aż 46 skutecznymi interwencjami i nie dał się pokonać w potyczce z pewną już udziału w play-off drużyną Carolina Hurricanes (3:0).

Czyste konto w tej lidze to rzadkość, więc zawsze coś wyjątkowego. No, może dziś nieco bardziej szczególna sytuacja - przyznał z uśmiechem Nedeljkovic, który w NHL debiutował w barwach... Hurricanes i reprezentował barwy tego klubu przez pięć sezonów zanim latem 2021 trafił do "Czerwonych Skrzydeł".