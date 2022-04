Maple Leafs awans przypieczętowali dzięki zwycięstwu u siebie nad Montreal Canadiens 3:2. Dwie bramki zdobył niezawodny Auston Matthews, który od początku sezonu ma już 58 goli i jest pod tym względem najlepszy w całej lidze oraz w historii klubu. 24-letni Amerykanin punktował w każdym z ostatnich 16 spotkań. W tym czasie uzyskał 21 bramek i miał osiem asyst.

Z kolei Rangers rozbili w Nowym Jorku Ottawa Senators 5:1 i również dołączyli do grona drużyn, które mają pewne miejsce w fazie play off. Dwa gole dla gospodarzy zdobył Chris Kreider, po jednym dołożyli Artemi Panarin, Andrew Copp i Ryan Strome.

Szóste zwycięstwo z rzędu odnieśli prowadzący w tabeli Konferencji Zachodniej hokeiści Colorado Avalanche. Tym razem dopiero po rzutach karnych pokonali na wyjeździe Edmonton Oilers 2:1. Bohaterem gości był Nathan MacKinnon, który zdobył bramkę z gry i wykorzystał swojego karnego. W ten sposób Avalanche zakończyli dwie korzystne serie Oilers: sześciu kolejnych zwycięstw oraz ośmiu z rzędu wygranych u siebie.

Jeszcze lepszą passę mają liderzy Konferencji Wschodniej Florida Panthers, którzy w sobotę pokonali na wyjeździe Nashville Predators 4:1 i zwyciężyli po raz siódmy z rzędu. Jedną z bramek zdobył Jonathan Huberdeau, który w klasyfikacji kanadyjskiej ma już 104 punkty w tym sezonie. Pod tym względem lepszy jest tylko Connor McDavid z Oilers - 108 pkt.

Wyniki sobotnich meczów hokejowej ligi NHL:



Dallas Stars - New Jersey Devils 1:3

Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 3:6

Nashville Predators - Florida Panthers 1:4

Seattle Kraken - Calgary Flames 1:4

Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 3:2

Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets 4:5 po dogr.

New York Rangers - Ottawa Senators 5:1

Philadelphia Flyers - Anaheim Ducks 3:5

St. Louis Blues - New York Islanders 6:1

Vancouver Canucks - San Jose Sharks 4:2

Vegas Golden Knights - Arizona Coyotes 6:1

Edmonton Oilers - Colorado Alvalanche 1:2 po karnych



Tabele:



Atlantic Division



1.x-Florida Panthers 51 15 6 302 214 108

2.x-Toronto Maple Leafs 47 19 6 277 221 100

3. Boston Bruins 45 21 5 225 191 95

4. Tampa Bay Lightning 43 20 8 234 204 94

5. Detroit Red Wings 28 34 10 209 277 66

6. Buffalo Sabres 26 36 11 203 259 63

7. Ottawa Senators 26 39 6 190 232 58

8. Montreal Canadiens 20 41 11 190 275 51



Metropolitan Division



1.x-Carolina Hurricanes 46 18 8 238 173 100

2.x-New York Rangers 47 20 6 225 187 100

3. Pittsburgh Penguins 41 22 10 240 203 92

4. Washington Capitals 39 22 10 236 208 88

5. New York Islanders 33 29 9 195 196 75

6. Columbus Blue Jackets 34 33 6 235 273 74

7. Philadelphia Flyers 23 38 11 188 256 57

8. New Jersey Devils 25 41 6 221 269 56



Central Division



1.x-Colorado Avalanche 51 14 6 273 197 108

2. St. Louis Blues 42 20 10 264 207 94

3. Minnesota Wild 43 21 6 257 219 92

4. Nashville Predators 41 26 4 234 207 86

5. Dallas Stars 40 27 4 208 213 84

6. Winnipeg Jets 33 28 11 222 227 77

7. Chicago Blackhawks 24 36 11 188 249 59

8. Arizona Coyotes 22 45 5 179 265 49



Pacific Division



1. Calgary Flames 44 19 9 253 178 97

2. Edmonton Oilers 42 25 5 254 228 89

3. Los Angeles Kings 38 25 10 209 208 86

4. Vegas Golden Knights 40 29 4 234 216 84

5. Vancouver Canucks 34 28 10 208 204 78

6. Anaheim Ducks 29 32 12 206 237 70

7. San Jose Sharks 29 32 9 184 224 67

8. Seattle Kraken 23 43 6 186 250 52



x - zapewniony udział w play off



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.