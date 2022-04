Gospodarze prowadzili już 4:1 i 5:3, a mimo to o wygraną musieli walczyć w dogrywce. Rozstrzygającego gola zdobył najskuteczniejszy zawodnik rozgrywek Connor McDavid, po 71 sekundach dodatkowego czasu gry.

McDavid, który wcześniej podwyższył na 4:1, uzbierał w tym sezonie już 102 punkty - za 39 goli i 62 asysty. Drugi w tym zestawieniu jest jego klubowy kolega b - 99. Niemiec w piątek dwukrotnie asystował, a dwa gole uzyskał też Zach Hyman. Dwukrotnie bramkarza gospodarzy pokonał z kolei Rosjanin Paweł Buchniewicz.

"Nafciarze" z 83 punktami są na trzeciej pozycji w Pacific Division i na szóstej na Zachodzie. Blues mają "oczko" więcej i zajmują trzecią lokatę w Central Division i piątą w tej samej konferencji.

O jak najwyższe miejsce przed play-off walczą najlepsi w dwóch poprzednich sezonach hokeiści Tampa Bay Lightning, którzy w piątek pokonali na własnym lodowisku Chicago Blackhawks 5:2. To ich czwarta z kolei wygrana.

Dwa gole dla miejscowych zdobył Ross Colton, a Nick Paul trzykrotnie asystował.

Ekipa z Florydy z 92 pkt w Atlantic Division ustępuje tylko lokalnemu rywalowi - Florida Panthers. W drugiej ze wschodnich dywizji prowadzi zespół Carolina Hurricanes - 98, przed New York Rangers - 93.

Nowojorczycy w piątek ulegli w derbach Islanders 0:3. Gola i asystę zaliczył Mathew Barzal, a Siemion Warłamow w bramce "Wyspiarzy" obronił wszystkie 27 strzałów gospodarzy. Rosjanin po raz drugi w tym sezonie zachował czyste konto, a już po raz czwarty z rzędu nie pozwolił się pokonać graczom Rangers w Madison Square Garden.

Wyniki piątkowych meczów hokejowej ligi NHL:



Buffalo Sabres - Nashville Predators 4:3

Tampa Bay Lightning - Chicago Blackhawks 5:2

New York Rangers - New York Islanders 0:3

Edmonton Oilers - St. Louis Blues 6:5 (po dogr.)

Detroit Red Wings - Ottawa Senators 2:5

Seattle Kraken - Vegas Golden Knights 2:5

Arizona Coyotes - Anaheim Ducks 0:5



tabele:

Atlantic Division

1. Florida Panthers 46 15 6 275 195 98

2. Tampa Bay Lightning 43 18 6 224 187 92

3. Toronto Maple Leafs 43 19 5 252 204 91

4. Boston Bruins 42 20 5 212 181 89

5. Detroit Red Wings 26 33 9 195 263 61

6. Buffalo Sabres 25 33 11 190 243 61

7. Ottawa Senators 24 37 6 176 219 54

8. Montreal Canadiens 18 39 11 173 258 47



Metropolitan Division

1. Carolina Hurricanes 45 15 8 229 161 98

2. New York Rangers 44 20 5 211 181 93

3. Pittsburgh Penguins 41 18 10 231 185 92

4. Washington Capitals 37 21 10 225 197 84

5. New York Islanders 31 27 9 186 183 71

6. Columbus Blue Jackets 32 31 5 221 255 69

7. Philadelphia Flyers 21 35 11 172 237 53

8. New Jersey Devils 24 38 5 204 247 53



Central Division

1. Colorado Avalanche 48 14 6 259 187 102

2. Minnesota Wild 41 20 5 244 207 87

3. St. Louis Blues 37 20 10 239 197 84

4. Nashville Predators 39 25 4 224 199 82

5. Dallas Stars 38 25 3 195 196 79

6. Winnipeg Jets 33 26 10 215 216 76

7. Chicago Blackhawks 24 35 10 186 244 58

8. Arizona Coyotes 21 42 5 173 247 47



Pacific Division

1. Calgary Flames 40 18 9 234 165 89

2. Los Angeles Kings 37 23 10 202 200 84

3. Edmonton Oilers 39 25 5 243 224 83

4. Vegas Golden Knights 38 28 4 224 208 80

5. Vancouver Canucks 32 28 9 196 199 73

6. Anaheim Ducks 28 30 12 198 224 68

7. San Jose Sharks 29 30 8 177 213 66

8. Seattle Kraken 21 41 6 178 241 48



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.