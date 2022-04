Po pierwszej tercji meczu w Rogers Place, w obecności ponad 18 tys. widzów, gospodarze przegrywali z najlepszym zespołem Konferencji Zachodniej 0:1, ale druga odsłona była już ich popisem. Zdobyli cztery gole, w tym trzy Kane, a dali się zaskoczyć tylko raz, ponownie Rosjaninowi Waleremu Niczuszkinowi. W ostatniej tercji miejscowi utrzymali przewagę, a wynik ustalił strzałem do pustej bramki Kris Russell 73 s przed końcową syreną.

Connor McDavid trzykrotnie otworzył kolegom drogę do bramki i z dorobkiem 116 punktów (43 gole i 73 asysty) prowadzi w klasyfikacji najskuteczniejszych.

Chcieliśmy właśnie w tym meczu przed swoimi kibicami postawić stempel na awansie do play-off. Rywalizacja z jedną z najlepszych drużyn w lidze tylko dodała nam motywacji. Z takim przeciwnikiem zawsze wznosisz się na wyżyny - przyznał bramkarz Oilers Mike Smith, który obronił 34 strzały.

Po 12. zwycięstwie w ostatnich 13 występach "Nafciarze" z dorobkiem 98 pkt są na drugim miejscu w Pacific Division i piątym na Zachodzie, gdzie pewni rozstawienia z numerem jeden jest ekipa z Denver.

W play-off zostały jeszcze trzy wolne miejsca, a najbliżej awansu są hokeiści Los Angeles Kings i Nashville Predators. W Konferencji Wschodniej stawka ośmiu zespołów, które powalczą o Puchar Stanleya, jest już znana.

Wyniki piątkowych meczów hokejowej ligi NHL:



Columbus Blue Jackets - Ottawa Senators 1:2 (po karnych)

Edmonton Oilers - Colorado Avalanche 6:3

Minnesota Wild - Seattle Kraken 6:3

Arizona Coyotes - Washington Capitals 0:2



Tabele:

Atlantic Division

1.z-Florida Panthers 56 15 6 325 222 118

2.x-Toronto Maple Leafs 51 21 6 301 245 108

3.x-Tampa Bay Lightning 47 22 8 261 217 102

4.x-Boston Bruins 47 25 5 236 209 99

5. Buffalo Sabres 30 38 11 224 280 71

6. Detroit Red Wings 30 38 10 220 299 70

7. Ottawa Senators 30 41 7 212 252 67

8. Montreal Canadiens 20 47 11 200 303 51



Metropolitan Division

1.x-Carolina Hurricanes 50 20 8 260 192 108

2.x-New York Rangers 51 21 6 244 194 108

3.x-Pittsburgh Penguins 44 23 11 258 215 99

4.x-Washington Capitals 44 23 11 268 229 99

5. New York Islanders 35 32 10 213 219 80

6. Columbus Blue Jackets 35 36 7 248 287 77

7. New Jersey Devils 27 43 7 236 285 61

8. Philadelphia Flyers 24 43 11 204 286 59



Central Division

1.z-Colorado Avalanche 55 17 6 301 218 116

2.x-Minnesota Wild 50 21 7 295 241 107

3.x-St. Louis Blues 47 20 11 293 223 105

4. Nashville Predators 44 28 5 247 227 93

5. Dallas Stars 43 30 5 225 236 91

6. Winnipeg Jets 35 32 11 237 252 81

7. Chicago Blackhawks 26 41 11 209 280 63

8. Arizona Coyotes 22 50 6 189 298 50



Pacific Division

1.y-Calgary Flames 48 20 10 279 195 106

2.x-Edmonton Oilers 46 26 6 275 240 98

3. Los Angeles Kings 42 27 10 228 228 94

4. Vegas Golden Knights 42 31 5 250 232 89

5. Vancouver Canucks 38 29 11 236 223 87

6. Anaheim Ducks 30 34 14 220 255 74

7. San Jose Sharks 30 35 12 199 246 72

8. Seattle Kraken 26 45 6 203 268 58



x - zapewniony udział w play off

y - zapewnione pierwsze miejsce w dywizji

z - zapewnione pierwsze miejsce w konferencji



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.