Przez ostatnie dwa sezony funkcjonowała szeroka, połączona kadra narodowa. Po słabym cyklu 2021/22 i zatrudnieniu Thurnbichlera zdecydowano się na powrót do pracy w mniejszych grupach.

Bezpośrednie zaplecze, kadrę B, prowadzoną przez trenera Macieja Maciusiaka, tworzą: Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot, Kacper Juroszek, Tomasz Pilch i Jan Habdas. Dziewięciu zawodników powołano do kadry młodzieżowej, prowadzonej przez Daniela Kwiatkowskiego. Uzupełnieniem tego systemu są dwie grupy regionalne - beskidzka i podhalańska. W nich znaleźli się: Stefan Hula, Klemens Murańka i Jarosław Krzak. Łącznie centralnym szkoleniem objęto 23 skoczków.

Zmiana trenera przyniosła pewną zmianę systemu, dlatego powstały dwa ośrodki bazowe i dwie grupy regionalne w tych miejscach. Podział został stworzony po to, aby bardziej zmotywować tych zawodników i żeby oni chcieli dostać się w zasadzie nawet nie do kadry B, ale od razu do kadry A. Jeśli skoczkowie z grup regionalnych będą prezentowali odpowiedni poziom, to będą mieli możliwość wspólnych treningów i zgrupowań czy to z kadrą A, czy kadrą B - powiedział dyrektor koordynator ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w PZN Adam Małysz, cytowany w komunikacie związku.

Ścisła współpraca pomiędzy grupami szkoleniowymi i ośrodkami bazowymi umożliwia to i ma spowodować rozwój sportowy zarówno młodych zawodników, jak i tych starszych, którzy wciąż mają szanse na wygrywanie. Wiem, że ten nowy system i nasza ścisła współpraca będzie miała odzwierciedlenie w wynikach - dodał.

Nowa rola Łukasza Kruczka

Powołana została także kadra narodowa kobiet, w ramach której treningi będą odbywały się w dwóch ośrodkach bazowych: podhalańskim i beskidzkim. Szczegóły mają zostać przedstawione w kolejnym tygodniu.

Dotychczasowy trener główny kobiecej kadry Łukasz Kruczek będzie pełnił nową rolę. Został koordynatorem ds. skoków narciarskich odpowiedzialnym za wsparcie i współpracę z klubami, Szkołami Mistrzostwa Sportowego oraz rozwój merytoryczny Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej - "LOTOS Szukamy Następców Mistrza".