Broniący Pucharu Stanleya hokeiści Tampa Bay Lightning we wtorek drugi raz z rzędu wygrali z New York Rangers w finale Konferencji Wschodniej NHL, pokonując ich na własnym lodowisku 4:1. Stan rywalizacji do czterech zwycięstw - 2-2.

W dwóch ostatnich spotkaniach obrońcy Pucharu dwa razy grając w Tampie wykorzystali atut swojego lodowiska. Pierwszy mecz u siebie w niedzielę wygrali 3:2. Ale wcześniej w Nowym Jorku lepsi byli Rangers 6:2 i 3:2. Reklama We wtorek ekipa z Tampy zagrała o wiele lepiej niż dwa dni wcześniej. Prowadzenie objęli już w trzeciej minucie, gdy na listę strzelców wpisał się Pat Maroon. W drugiej tercji dla gospodarzy trafił Nikita Kuczerow, w trzeciej Steven Stamkos. Przy stanie 3:0 honorową bramkę dla zespołu z Nowego Jorku uzyskał na cztery minuty przed końcem Artemi Panarin. Lehkonen załatwił Oilers. Colorado Avalanche w wielkim finale ligi NHL! Zobacz również Na dziewięć sekund przed końcową syreną do pustej bramki trafił Ondrej Palat i dał swojej drużynie ostateczne zwycięstwo 4:1. Dwie pierwsze porażki w Nowym Jorku mocno nas zdenerwowały, teraz gramy swoje. Rywal musi nam zapłacić - ocenił obrońca Tampa Bay Victor Hedman. Reklama Gramy teraz w nieco szybszym tempie, rywal nie był w stanie nam dorównać. Ale i tak nieźle się bronił, tylko dwie nasze bramki w dwóch pierwszych tercjach to za mało, mieliśmy przewagę - dodał Maroon, który walczy o to, aby zostać jedynym nadal występującym w NHL zawodnikiem mającym w dorobku cztery zwycięstwa w Pucharze Stanleya. Wynik wtorkowego meczu finału Konferencji Wschodniej hokejowej ligi NHL:



Tampa Bay Lightning - New York Rangers 4:1

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-2)

