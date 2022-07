W inauguracyjnych zawodach w sobotę na tej samej skoczni triumfował Kubacki, a Stoch był drugi i to oni prowadzą w klasyfikacji generalnej cyklu.

W niedzielę do rywalizacji przystąpiło sześciu biało-czerwonych, wszyscy zdołali się zakwalifikować się do rundy finałowej.

Na półmetku Polacy zajmowali trzy czołowe miejsca - prowadził Stoch, przed Kubackim i Wolnym. Po finałowej serii kolejność na podium nie uległa zmianie.

W trakcie drugiej serii warunki atmosferyczne były zmienne. Przy bardzo dobrym wietrze skoczył m.in. Niemiec Andreas Wellinger. Zajmował on siódme miejsce po pierwszej serii, a w finale osiągnął w niesprzyjających warunkach 130,5 m i niewiele zabrakło mu, by znaleźć się w najlepszej trójce.

Najdłuższy skok oddał w niedzielę jego rodak Karl Geiger - 135,5 m.

Ze względu na to, że do konkursu zgłosiło się tylko 45 zawodników, nie przeprowadzono kwalifikacji, a tzw. prolog. W nim pierwsze trzy miejsca zajęli Polacy: Stoch, Kubacki i Piotr Żyła, który w konkursie zajął - ex aequo z Pawłem Wąskiem - 10. lokatę.

Obsada w Wiśle nie była najmocniejsza, w zasadzie tylko z Polski i Niemiec wystąpili czołowi skoczkowie, a inne nacje wystawiły eksperymentalne składy.

W niedzielę po południu w Wiśle rywalizować będą jeszcze kobiety. W sobotę zwyciężyła Słowenka Ursa Bogataj, a najlepsza z Polek Nicole Konderla zajęła 18. pozycję.

Kolejne zawody - 6 i 7 sierpnia we francuskim Courchevel.

Wyniki niedzielnego konkursu mężczyzn:



1. Kamil Stoch (Polska) 256,6 pkt (132,5/126,5 m)

2. Dawid Kubacki (Polska) 252,4 (131,0/128,0)

3. Jakub Wolny (Polska) 249,2 (131,5/130,0)

4. Andreas Wellinger (Niemcy) 248,6 (126,5/130,5)

5. Francisco Moerth (Austria) 246,0 (122,0/134,5)

6. Karl Geiger (Niemcy) 245,5 (127,5/135,5)

...

10. Paweł Wąsek (Polska) 229,8 (115,0/131,0)

. Piotr Żyła (Polska) 229,8 (125,0/123,5)

16. Maciej Kot (Polska) 220,7 (118,5/119,5)



Klasyfikacja generalna LGP (po 2 z 6 zawodów):



1. Dawid Kubacki (Polska) 180 pkt

. Kamil Stoch (Polska) 180

3. Jakub Wolny (Polska) 110

4. Karl Geiger (Niemcy) 100

5. Andreas Wellinger (Niemcy) 70

6. Piotr Żyła (Polska) 66

7. Paweł Wąsek (Polska) 62

8. Maciej Kot (Polska) 60

...

18. Aleksander Zniszczoł (Polska) 29

27. Kacper Juroszek (Polska) 11

30. Jan Habdas (Polska) 8

31. Tomasz Pilch (Polska) 7



autor: Rafał Czerkawski