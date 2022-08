Dyscyplina powstała w 2006 roku w Szwecji i jest połączeniem biegu przełajowego z pływaniem na otwartych wodach.

Reklama

Tegoroczne MŚ odbędą się 5 września w archipelagu sztokholmskim, na 75-kilometrowej trasie zaczynającej się w Sandhamn, a kończącej na wyspie Utoe. Zawodnicy dopłyną do 26 wysp i przebiegną przez nie w czasie od wschodu słońca do zmierzchu. Pływanie w morzu to 10 kilometrów, a bieg - 65. Odcinki pływackie liczą od 100 do 1780 metrów, a biegowe od 70 metrów do 19,7 km.

Skok do morza w Sandhamn o świcie jest zawsze mityczny, a meta na Utoe po takim nieludzkim wysiłku wręcz nirwaną - opisali organizatorzy.

To bardzo ciężka dyscyplina, więc mam nadzieję, że ukończę zawody - powiedział Van der Poel na antenie kanału szwedzkiej telewizji SVT. Eksperci uważają, że przy takim poziomie wytrenowania i wytrzymałości ma szansę na medal, a nawet zwycięstwo.

Reklama

W Pekinie 26-letni Szwed zdobył złote medale na dystansach 5000 i 10 000 metrów i jest na nich też aktualnym mistrzem świata oraz rekordzistą świata. Jest również mistrzem świata w wieloboju.

Zbigniew Kuczyński