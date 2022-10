W pięciu poprzednich sezonach Devils notowali więcej porażek niż zwycięstw i nie awansowali do play off. Teraz w New Jersey liczą, że zespół zacznie nawiązywać do najlepszych lat. "Diabły" Puchar Stanleya zdobyły w 1995, 2000 i 2003 roku. Drugi tytuł wywalczyły z Krzysztofem Oliwą w składzie.

Reklama

W starciu z Blue Jackets ich przewaga była wręcz przygniatająca. Po pierwszej tercji gospodarze prowadzili tylko 1:0, ale ostatecznie w całym meczu oddali aż 53 strzały i w końcu krążek zaczął częściej wpadać do siatki.

Jesteśmy skoncentrowani, aby grać swoje zmiana po zmianie. Prezentujemy prawdziwie zespołową grę - powiedział trener Lindy Ruff.

Jego podopieczni prowadzą w tabeli Metropolitan Division. Blue Jackets zajmują w niej ostatnie miejsce.