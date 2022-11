W piątek w lidze NHL ekipa Carolina Hurricanes pokonała we własnej hali Buffalo Sabres 5:3. W zwycięskiej drużynie wyróżnił się Sebastian Aho, który zanotował trzy gole i asystę. To piąty hat-trick w karierze 25-letniego fińskiego hokeisty. "Nie będę kłamał. Zdobycie hat-tricka to zawsze świetne uczucie" - przyznał bohater wieczoru.

Aho dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w pierwszej tercji, w której najpierw wyrównał na 1:1, a potem na 2:2. W drugiej części gry prowadzenie Hurricanes dał Czech Martin Necas wykorzystując podanie Fina. Reklama Hat-tricka Aho skompletował w 58. minucie trafiając do pustej bramki. Osiem minut wcześniej z gola cieszył się jeszcze jego rodak Jesperi Kotkaniemi. Sabres rozmiary porażki zmniejszyli tuż przed ostatnią syreną za sprawą Szweda Rasmusa Dahlina. Wcześniej dla "Szabel" trafiali Jacob Bryson i Szwed Victor Olofsson. Reklama Hurricanes dzięki czwartemu z rzędu zwycięstwu awansowali na pierwsze miejsce w tabeli Metropolitan Division. Sabres są na drugiej pozycji w Atlantic Division. Michał Ignasiewicz