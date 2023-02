Później w jego startach nastąpi przerwa. Norweg nie wystartuje w Rasnovie w dniach 17-19 lutego, aby odpocząć, trenować i przygotować się do zgarnięcia "złotej puli" w mistrzostwach świata w Planicy w dniach 21 lutego-5 marca.

Reklama

Amerykanie uwielbiają sporty ekstremalne i zaliczają do nich skoki narciarskie. Granerud, jako przedstawiciel narodu, który przed tysiącem lat wynalazł narty, teraz na nich nie jeździ ani nie biega tylko lata, co w USA jest kuriozum. Dla FIS jest to z kolei znakomita okazja dla popularyzacji tego sportu, a dla skoczka światowy PR - skomentowały norweskie media.

Podkreślono, że żaden norweski zimowy sportowiec nie był od lat 30. tak popularny w USA po łyżwiarce figurowej Sonji Henie, która po zdobyciu trzech złotych medali olimpijskich, w 1936 roku, miesiąc po olimpiadzie w Garmisch Partenkirchen, przeszła w wieku 25 lat na zawodowstwo i wyjechała do USA, stając się najlepiej opłacaną gwiazdą Hollywood.

26-letni Halvor jest w takiej formie, że zamierza +mocno uderzyć+ w Lake Placid i zdobyć dodatkowe punkty w PŚ, tak aby później zrobić bezpieczną przerwę na przygotowania do MŚ. Przewaga w klasyfikacji generalnej PŚ pozwala mu na taki manewr i na odpuszczenie konkursów w Rumunii, a MŚ stają się dla niego celem głównym - powiedział na łamach dziennika "Verdens Gang" szef norweskich skoków Clas Brede Brathen.

Zbigniew Kuczyński