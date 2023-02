Z najlepszej strony pokazał się Pierre-Olivier Joseph, który zdobył dwie bramki i miał asystę, ale Małkin swoim dokonaniem przyćmił Kanadyjczyka. Rosjanin asystował przy golach w 35. i 51. minucie i pod względem liczby punktów jest trzecim najlepszym hokeistą w historii Penguins. Więcej mają tylko Mario Lemieux - 1723 pkt oraz Sidney Crosby - 1472.

Nie chcę powiedzieć, że to tylko liczby, to coś wielkiego. To duża liczba i postaram się ciągle ją powiększać - powiedział 36-letni Małkin.

Spośród wciąż grających zawodników w NHL, poza Crosbym, więcej punktów od Rosjanina mają tylko jego rodak Aleksander Owieczkin z Washington Capitals - 1464 oraz Patrick Kane z Chicago Blackhawks - 1214.

W Nowym Jorku, gdzie Rangers pokonali takim samym wynikiem Seattle Kraken, wyróżnił się inny Rosjanin. Debiutujący w barwach gospodarzy Władimir Tarasienko strzelił gola niespełna trzy minuty po rozpoczęciu meczu. Do nowojorskiej ekipy dołączył w czwartek, wcześniej bronił barw St. Louis Blues.

W innych piątkowych spotkaniach Toronto Maple Leafs pokonali na wyjeździe Columbus Blue Jackets 3:0, a Chicago Blackhawks wygrali przed własną publicznością z Arizona Coyotes 4:3 po dogrywce.