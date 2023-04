Hokeiści New York Islanders uzupełnili grono uczestników fazy play off ligi NHL. W środę awans dała im wygrana we własnej hali z Montreal Canadiens 4:2. Ten wynik oznacza, że po raz pierwszy od 2006 roku w play off zabraknie Pittsburgh Penguins.

Dwie bramki dla "Wyspiarzy" zdobył Brock Nelson, a po jednej dołożyli Hudson Fasching i Anders Lee. Dla Canadiens trafili Rem Pitlick i Nick Suzuki.

Awans do play off to tylko pierwszy krok, ale bardzo trudny. Krok, który wymagał rozegrania 82 meczów. Wiele rzeczy musi się złożyć, aby awans stał się faktem. Dziękuję moim zawodnikom za walkę - powiedział trener Islanders Lane Lambert.

Islanders sezon zasadniczy już zakończyli. Penguins do awansu potrzebowali ich porażki z Canadiens, a sami musieliby w czwartek pokonać na wyjeździe Columbus Blue Jackets. Teraz to spotkanie nie będzie już miało znaczenia.

Ostatnie mecze rozgrywek regularnych odbędą się w piątek. Pierwsza runda play off rozpocznie się 17 kwietnia.