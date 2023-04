Dla przykładu NSF wypłaca członkom kadry A w biegach narciarskich w przeliczeniu 13-20 tysięcy euro w formie stypendium zawodniczego, a w kombinacji norweskiej 5-10 tysięcy euro. W dodatku zawodnicy obu dyscyplin mogą dysponować jednym miejscem reklamowym na ubiorze i zawierać prywatne umowy ze sponsorami.

Federacja na nas nieźle zarabia, a my otrzymujemy zero koron i ten model funkcjonuje od lat, ponieważ nikt nie ma odwagi o tym głośno powiedzieć. My też potrzebujemy minimum bezpieczeństwa finansowego - powiedział skoczek.

Triumfator Pucharu Świata Halvor Egner Granerud zarobił miliony w minionym sezonie, lecz jak zwrócił uwagę Forfang, zwycięzca jest tylko jeden i ma ogromne pieniądze, a pozostali pozostają w jego cieniu i muszą zadowolić się mniejszymi premiami.

Rozumiem, że obecnie reprezentacja w skokach ma kłopoty finansowe i nie posiada głównego sponsora, lecz ten model trwa od wielu lat i nie dostawiliśmy od federacji wynagrodzeń nawet w najlepszych sezonach. Dajcie nam chociaż małe miejsce reklamowe, a my je sobie sprzedamy - powiedział Norweg.

NSF nie zamierza zmieniać polityki finansowej

NSF nie zamierza jednak zmieniać swojej polityki finansowej. Przewodnicząca komitetu ds. skoków w NSF Stine Korsen powiedziała dziennikowi "Verdens Gang" że skoki nie są naszą bardzo dochodową dyscypliną i myślę, że nasz obecny model jest dobry, a Johann i jego koledzy odpowiednio kapitalizują swoje talenty.

28-letni skoczek zdobył w swojej karierze złoty medal olimpijski drużynowo oraz srebrny indywidualnie na skoczni normalnej w Pjongczangu. W mistrzostwach świata zdobył trzy srebrne medale drużynowo oraz w MŚ w lotach trzy złote drużynowo.

