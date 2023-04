Broniący Pucharu Stanleya hokeiści Colorado Avalanche przegrali we własnej hali z Seattle Kraken 2:3 i w rywalizacji do czterech zwycięstw w pierwszej rundzie play off ligi NHL przegrywają 2-3. Szósty mecz odbędzie się w piątek w Seattle.

Jest świetnie, ale wszyscy wiemy, że odnieść czwarte zwycięstwo jest najtrudniej - przyznał napastnik Kraken Yanni Gourde. Reklama 31-latek na początku trzeciej tercji podwyższył na 3:1. Avalanche zdołali zdobyć jeszcze tylko kontaktową bramkę za sprawą Evana Rodriguesa. Natalia Maliszewska w stringach. Short-track działa na pośladki lepiej niż przysiady [FOTO] Zobacz również Reklama W drugiej tercji gole dla Kraken zdobyli Morgan Geekie i Tye Kartye, a dla Avalanche trafił Nathan MacKinnon. Brakuje nam pewności siebie i musimy ją odbudować - przyznał trener "Lawin" Jared Bednar. Minionej nocy szansy na zamknięcie serii nie wykorzystali hokeiści Boston Bruins. Najlepsza drużyna sezonu zasadniczego przegrała u siebie z Florida Panthers 3:4 po dogrywce i prowadzi już tylko 3-2. Panthers w regulaminowym czasie trzykrotnie obejmowali prowadzenie. Na gole Anthony'ego Duclaira, Sama Bennetta i Sama Reinharta odpowiadali Brad Marchand, Patrice Bergeron oraz Taylor Hall. W siódmej minucie dogrywki spotkanie zakończył gol Matthewa Tkachuka. Szósty mecz w piątek na Florydzie. Michał Ignasiewicz Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję