Hokeiści Dallas Stars i Carolina Hurricanes awansowali do drugiej rundy play off ligi NHL. W meczach wyjazdowych "Gwiazdy" pokonały Minnesota Wild 4:1, a "Huragany" po dogrywce New York Islanders 2:1. Obie drużyny wygrały rywalizację do czterech zwycięstw 4-2.

Na lodowisku w Saint Paul po jednej bramce i asyście dla Stars zanotowali Mason Marchment i Max Domi. Do siatki gospodarzy trafili także Roope Hintz i Wyatt Johnston. W Nowym Jorku zwycięskiego gola w szóstej minucie dogrywki zdobył Paul Stastny. Kłopoty ma najlepsza drużyna sezonu zasadniczego - Boston Bruins. W piątek "Niedźwiadki" przegrały na wyjeździe z Florida Panthers 5:7 i w play off jest remis 3-3. W połowie ostatniej tercji Bruins prowadzili jeszcze 5:4, ale trzy kolejne gole strzelili gospodarze: Matthew Tkachuk, Eetu Luostarinen i - do pustej bramki - Sam Reinhart. Decydujący mecz numer 7 odbędzie się w niedzielę w Bostonie. Siódme spotkanie będzie potrzebne także w rywalizacji Seattle Kraken z broniącymi Pucharu Stanleya hokeistami Colorado Avalanche. W szóstym meczu Kraken przegrali przed własną publicznością 1:4. Dwie bramki dla "Lawin" zdobył Artturi Lehkonen, a po jednej - Mikko Rantanen i Erik Johnson. Decydujące starcie - w niedzielę w Denver.